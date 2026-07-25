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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Midtjylland-Beşiktaş maçını John Brooks yönetecek

        Midtjylland-Beşiktaş maçını John Brooks yönetecek

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanacak Midtjylland - Beşiktaş maçını İngiltere Futbol Federasyonu'nundan John Brooks yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 22:28 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın rövanş maçına İngiliz hakem!

        UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek.

        Brooks'un yardımcılıklarını ise Neil Davies ve Nick Greenhalgh yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olarak açıklandı.

        Midtjylland-Beşiktaş mücadelesinin VAR hakemi ise Peter Bankes olarak açıklandı. Bankes'e AVAR'da ise Matthew Donohue'nin eşlik edeceği öğrenildi.

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