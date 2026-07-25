Midtjylland-Beşiktaş maçını John Brooks yönetecek
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanacak Midtjylland - Beşiktaş maçını İngiltere Futbol Federasyonu'nundan John Brooks yönetecek.
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 22:28 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek.
Brooks'un yardımcılıklarını ise Neil Davies ve Nick Greenhalgh yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olarak açıklandı.
Midtjylland-Beşiktaş mücadelesinin VAR hakemi ise Peter Bankes olarak açıklandı. Bankes'e AVAR'da ise Matthew Donohue'nin eşlik edeceği öğrenildi.
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