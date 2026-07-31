Mike Tullberg: İki maçta da 10 kişi oynarsanız tur atlamanız neredeyse imkansız hale gelir

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş'a 2-0 yenilerek elenen FC Midtjylland'ın teknik direktörü Mike Tullberg, karşılaşmayı değerlendirdi.

KIRMIZI KART AÇIKLAMASI

"Bu çok zorlama bir yorum. Martin (Erlic) o pozisyonda yanlış bir karar verdi. Elbette rakibine destek ayağıyla müdahale etmemeliydi. Ancak onu biraz da korumam gerekiyor."

"ÇOK CİDDİ SAKATLIK PROBLEMLERİ YAŞIYORUZ"

Tecrübeli teknik adam, yaşanan sakatlıkların Erlic'i beklenenden erken sahaya sürmek zorunda bıraktığını ifade etti.

"Sezonun çok başında ciddi sakatlık problemleri yaşıyoruz. Martin Dünya Kupası'ndan döndükten sonra ilk Beşiktaş maçına kadar sadece bir ya da iki antrenman yapabildi."

"Sakatlıklar nedeniyle onu oynatmak zorunda kaldık. Aslında Sonderjyske maçında forma giymeyecekti ancak Lee Han-beom sakatlandı."

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"Diao uzun süre forma giyemeyecek. Victor Bak da sakat. Bu yüzden Martin'i bir kez daha oynatmak zorunda kaldık."

"O pozisyonda onu savunmuyorum. Daha akıllıca davranmalıydı. Ancak sahadaki oyuncu fiziksel olarak olması gereken seviyede değildi ve çok yorgundu."

"Yine de oynamak istemesinden dolayı mutluyum. Aksi halde çok daha büyük sorunlar yaşayacaktık."

"İKİ MAÇTA DA 10 KİŞİ OYNARSANIZ SONUÇ KAÇINILMAZ HALE GELİR"

Basın toplantısında kendisine, "Takımınızın genel anlamda kart problemi olduğunu düşünmüyor musunuz?" sorusu da yöneltildi.

Tullberg bu soruya şu yanıtı verdi:

"Hayır, böyle düşünmüyorum. Geçen sezon Avrupa'da kaç maç oynadığımızı tam bilmiyorum ama sanırım hiç kırmızı kart görmemiştik."

Bunun üzerine gazetecinin, "Geçen sezon ligde beş kırmızı kart gördünüz, bu sezon da Avrupa Ligi'nde iki maçta iki kırmızı kart çıktı." sözlerini hatırlatması üzerine Tullberg şu ifadeleri kullandı:

"İsterseniz bununla ilgili istediğiniz başlığı atabilirsiniz. Ama bence buradan böyle bir sonuç çıkaramazsınız."

"Şurası kesin ki iki maçta toplam 110 dakika boyunca 10 kişi oynarsanız tur atlamanız neredeyse imkansız hale gelir."