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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Milan: 0 - Benfica: 2 | MAÇ SONUCU

        Milan: 0 - Benfica: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Milan sahasında Benfica'yı ağırladı. Mücadeleyi Portekiz temsilcisi 2-0 kazandı ve turnuvaya galibiyetle başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 23:57 Güncelleme:
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        Benfica Milan'ı rahat geçti!

        UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Milan'la Benfica kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Dodi Lukebakio ve 53. dakikada ise Jakub Kaminski kaydetti.

        Bu sonucun ardından Benfica 3 puana yükseldi. Milan ise haftayı puansız kapattı.

        Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Milan deplasmanda Salzburg'la karşılaşacak. Benfica ise sahasında Celtic'i ağırlayacak.

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        #benfica
        #milan
        #Avrupa Ligi
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