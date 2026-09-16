Milan: 0 - Benfica: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Milan sahasında Benfica'yı ağırladı. Mücadeleyi Portekiz temsilcisi 2-0 kazandı ve turnuvaya galibiyetle başladı.
Giriş: 16 Eylül 2026 - 23:57 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Milan'la Benfica kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Dodi Lukebakio ve 53. dakikada ise Jakub Kaminski kaydetti.
Bu sonucun ardından Benfica 3 puana yükseldi. Milan ise haftayı puansız kapattı.
Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Milan deplasmanda Salzburg'la karşılaşacak. Benfica ise sahasında Celtic'i ağırlayacak.
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