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        Haberler Spor Futbol Fransa Monaco'da Paul Pogba'yla yollar ayrıldı

        Monaco'da Paul Pogba'yla yollar ayrıldı

        Fransa ekibi Monaco, tecrübeli orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Monaco'dan Pogba kararı!

        Fransız ekibi Monaco, 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Paul Pogba'yla yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki Fransız futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

        Daha önce Manchester United ve Juventus'ta görev yapan Pogba, aldığı 1,5 yıllık doping cezası tamamlandıktan sonra 2025'te Monaco'ya transfer olmuştu.

        Pogba, forma şansı bulmakta zorlandığı Monaco'da 6 maça çıktı.

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        #Monaco
        #Pogba
        #Fransa
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