Monaco'da Paul Pogba'yla yollar ayrıldı
Fransa ekibi Monaco, tecrübeli orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.
Giriş: 19 Ağustos 2026 - 11:41 Güncelleme:
Fransız ekibi Monaco, 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Paul Pogba'yla yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki Fransız futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Daha önce Manchester United ve Juventus'ta görev yapan Pogba, aldığı 1,5 yıllık doping cezası tamamlandıktan sonra 2025'te Monaco'ya transfer olmuştu.
Pogba, forma şansı bulmakta zorlandığı Monaco'da 6 maça çıktı.
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