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        Haberler Spor Futbol Transfer Nahuel Molina resmen Roma'da!

        Nahuel Molina resmen Roma'da!

        İtalya Serie A ekiplerinden Roma, İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid'in Arjantinli sağ beki Nahuel Molina'yı transfer ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 14:47 Güncelleme:
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        Roma'ya Arjantinli sağ bek!

        İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Atletico Madrid'den Arjantinli sağ bek Nahuel Molina'yı kadrosuna kattı.

        İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, "Roma, Atletico Madrid'den Nahuel Molina'yı kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadeleri kullanıldı.

        Atletico Madrid'den transfer olan 28 yaşındaki sağ bek, Arjantin Milli Takımı formasıyla da 65 maça çıktı ve son iki FIFA Dünya Kupası'nda yer aldı.

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