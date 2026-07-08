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        Haberler Spor Tenis Novak Djokovic, Wimbledon'da yarı finale yükseldi

        Novak Djokovic, Wimbledon'da yarı finale yükseldi

        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde dünya 8 numarası Novak Djokovic, 5 saat 15 dakika süren çeyrek final mücadelesinin ardından yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        Djokovic, Wimbledon'da yarı finalde!

        Tek erkeklerde dünya 8 numarası Novak Djokovic, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da yarı final biletini aldı.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuva, çeyrek final karşılaşmalarıyla sürdü.

        Kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Novak Djokovic, çeyrek finalde Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile kozlarını paylaştı.

        5 saat 15 dakika süren maçta 39 yaşındaki tenisçi, rakibini 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken bu müsabaka, organizasyonun en uzun çeyrek final maçı olarak kayıtlara geçti.

        Djokovic, yarı finalde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile karşı karşıya gelecek.

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        KAROLINA MUCHOVA YARI FİNALDE

        Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 9 numarası Karolina Muchova, 14 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile çeyrek finalde karşılaştı.

        Çek sporcu Muchova, Japon rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle yenerek yarı finale çıktı.

        Osaka, dördüncü turda dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

        Karolina Muchova, yarı finalde ABD'li Coco Gauff ile mücadele edecek.

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