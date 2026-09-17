OFI: 2 - Hoffenheim: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Alman ekibi Hoffenheim, organizasyonun ilk haftasında konuk olduğu Yunan temsilcisi OFI'ye 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla beraber Hoffenheim, ilk haftayı puansız tamamladı.
Giriş: 17 Eylül 2026 - 22:43 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffeinheim, Yunanistan ekibi OFI'ye konuk oldu. Pankritio Stadyumu'nda oynanan mücadelenin galibi 2-0'lık skorla OFI oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 30'da Aitor Cantalapiedra ve 84. dakikada Georgios Kanellopoulos attı.
Bu sonuçla birlikte OFI, organizasyona üç puanla başladı. Hoffenheim ise puansız kaldı.
OZAN KABAK MAÇIN TAMAMINDA SÜRE ALDI
Hoffeinheim forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.
BEŞİKTAŞ MAÇI
Hoffenheim, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 15 Ekim Perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek.
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OFI ise aynı gün, deplasmanda Rennes ile karşı karşıya gelecek.
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