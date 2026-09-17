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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş OFI: 2 - Hoffenheim: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        OFI: 2 - Hoffenheim: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Alman ekibi Hoffenheim, organizasyonun ilk haftasında konuk olduğu Yunan temsilcisi OFI'ye 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla beraber Hoffenheim, ilk haftayı puansız tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 22:43 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın rakibi Yunanistan'da mağlup!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffeinheim, Yunanistan ekibi OFI'ye konuk oldu. Pankritio Stadyumu'nda oynanan mücadelenin galibi 2-0'lık skorla OFI oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 30'da Aitor Cantalapiedra ve 84. dakikada Georgios Kanellopoulos attı.

        Bu sonuçla birlikte OFI, organizasyona üç puanla başladı. Hoffenheim ise puansız kaldı.

        OZAN KABAK MAÇIN TAMAMINDA SÜRE ALDI

        Hoffeinheim forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

        BEŞİKTAŞ MAÇI

        Hoffenheim, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 15 Ekim Perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek.

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        OFI ise aynı gün, deplasmanda Rennes ile karşı karşıya gelecek.

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        #beşiktaş
        #Hoffenheim
        #UEFA Avrupa Ligi
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