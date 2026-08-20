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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Rıdvan Yılmaz: Ayaklarımı yere basarak aynı şekilde devam etmeye çalışacağım

        Rıdvan Yılmaz: Ayaklarımı yere basarak aynı şekilde devam etmeye çalışacağım

        Beşiktaşlı oyuncu Rıdvan Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki 3-0'lık Kauno Zalgiris galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Ayaklarım yere basarak aynı şekilde devam etmeye çalışacağım" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 23:11 Güncelleme:
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        "Ayaklarımı yere basarak devam edeceğim"

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i 3-0 mağlup etti.

        "ÇOK GÜZEL BİR SERİ YAKALADIK"

        Siyah-beyazlıların sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini aktararak, "Bizim için çok değerli bir başlangıç. Çok güzel bir seri yakaladık. Diğer maçlarda pek fazla gol atamasak da bu maçta gol pozisyonlarında da tatmin ettiğimizi düşünüyorum. 3 golü de bulduk, bu yüzden mutluyuz" diye konuştu.

        "AYAKLARIMI YERE BASARAK AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİM"

        Geçen seneye nazaran performansının hatırlatılması üzerine Rıdvan, "Tabii ki bu performanstan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Artan performans evet tabii ki de arttı ama ben bundan önce de bundan aşağı performans sergilediğimi düşünmüyorum. Sadece bugün güzel iki asistle sonuçlandırdığımı düşünüyorum. Tabii ki de böyle durumlarda havaya girmenin bir manası yok, ayaklarım yere basarak aynı şekilde devam etmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNDE BÖYLE OYNAMAK ZORUNDAYIZ"

        Rıdvan Yılmaz, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Bu bir hayal değil, bence bu olması gerekendi. Çünkü yani Türkiye'nin en büyük kulübünde böyle oynamak zorundayız. Diğer türlü geçen sezonlarda belki çok iyi başlangıç yapamadık ama bu sezon bence hem kendi açımızdan taraftarı tatmin ettiğimizi düşünüyoruz. Bu başlangıç için biz de çok gurur duyuyoruz."

        Bu sezon oynadıkları 6 resmi müsabakada da gol yemediklerine değinen 25 yaşındaki oyuncu, "Elimizden geldiğince Nübel'i yormamaya çalışacağız. O da Midtjylland maçlarından sonra rahat maçlar geçiriyor. Belki de yorulmuyor da. Bizim tek hedefimiz oraya en az şekilde topu getirip rakibe şans vermemek. Bunu da şu anda iyi başardığımızı düşünüyorum. İnşallah böyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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        #beşiktaş
        #Rıdvan Yılmaz
        #UEFA Avrupa Ligi
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