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        Samsunspor, kaleci Bilal Bayazıt'ı transfer etti!

        Samsunspor, kaleci Bilal Bayazıt ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 21:54 Güncelleme:
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        Bilal Bayazıt, Samsunspor'da!

        Samsunspor, son olarak Kayserispor'da forma giyen kaleci Bilal Bayazıt'ı kadrosuna kattı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

        Açıklamada, futbol kariyerine Hollanda'da başlayan Bilal Bayazıt'ın Vitesse altyapısında yetiştiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Altyapı kariyerinin ardından Vitesse'de profesyonel futbol kariyerine adım atan başarılı kaleci, 2021-2022 sezonunda Kayserispor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. Vitesse ve Kayserispor formalarıyla önemli tecrübeler edinen Bilal Bayazıt'ın, kırmızı-beyazlı armamız altında önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz."

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