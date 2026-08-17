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        Fenerbahçe, Romelu Lukaku'yu UEFA listesine ekledi

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe, Belçikalı forvet Romelu Lukaku'yu UEFA listesine ekledi. Deneyimli santrfor, Fransız ekibi karşısında kadroda yer alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 12:19 Güncelleme:
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        F.Bahçe'de Lukaku gelişmesi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lyon'la karşı karşıya gelecek.

        Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde önemli bir gelişme yaşandı ve Belçikalı yıldız Romelu Lukaku, UEFA listesine eklendi.

        Deneyimli santrfor, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde bu maçta forma giyebilecek.

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