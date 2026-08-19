Galatasaray geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı Aleksey Batrakov'a kavuşuyor... Sarı-kırmızılıların yeni 10 numarası İstanbul'a geliyor.

HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre; Lokomotiv Moskova'dan transfer edilen 21 yaşındaki yıldız futbolcu yarın sabah özel uçakla İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

RUS BASINI: BONSEERVİSİ 25 MİLYON EURO

Rus basını, Galatasaray'ın genç futbolcu için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini iddia etti. Anlaşmada ayrıca 4 milyon Euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından %10 pay bulunuyor.

Ödemelerin taksitler halinde gerçekleştirileceği ve son taksidin Aralık 2027'yi geçmeyeceği belirtildi.

Batrakov, bu sezon 5 maça çıktı ve takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Geçen sezon ise 36 maçta 17 gol, 12 asistlik performans sergiledi.