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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov İstanbul'a geliyor!

        Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov İstanbul'a geliyor!

        Galatasaray, yeni 10 numarasına kavuşuyor... Sarı-kırmızılıların Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov'un yarın sabah İstanbul'a geleceği öğrenildi.

        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 16:57 Güncelleme:
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        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!

        Galatasaray geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı Aleksey Batrakov'a kavuşuyor... Sarı-kırmızılıların yeni 10 numarası İstanbul'a geliyor.

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre; Lokomotiv Moskova'dan transfer edilen 21 yaşındaki yıldız futbolcu yarın sabah özel uçakla İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

        RUS BASINI: BONSEERVİSİ 25 MİLYON EURO

        Rus basını, Galatasaray'ın genç futbolcu için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini iddia etti. Anlaşmada ayrıca 4 milyon Euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından %10 pay bulunuyor.

        Ödemelerin taksitler halinde gerçekleştirileceği ve son taksidin Aralık 2027'yi geçmeyeceği belirtildi.

        Batrakov, bu sezon 5 maça çıktı ve takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Geçen sezon ise 36 maçta 17 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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        #aleksey batrakov
        #galatasaray
        #transfer
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