Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Thomas Reis için imza töreni düzenledi.

Papara Park'ta kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın hazır bulunduğu imza töreninde Alman teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kafkas, törende yaptığı konuşmada, Başkan Ertuğrul Doğan'ın da bahsettiği gibi beklemedikleri bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Nihayetinde teknik direktörlüğüne, çalışkanlığına inandığımız Thomas Reis ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. İlk antrenmana çıkarak takımımızı derbi maçına hazırlayacaklar. Kendisine başarılar diliyorum." dedi.

ZEYYAT KAFKAS: REIS, BİR SENEDİR BAŞKANIMIZIN HAVUZUNDA OLAN BİR İSİMDİ

Teknik direktör arayışında bulunurken masanın üzerindeki seçeneklerin belli olduğunu, sözleşmesi devam eden teknik adamların da bulunduğunu ifade eden Kafkas, şöyle konuştu:

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"Thomas Reis, başkanımızın havuzunda bir yıldır olan bir hocaydı. Türk futbolunu, dünya futbolunu takip ediyoruz, ilerisini planlamak adına bu tür ajandamız her zaman vardı. Önümüzde 3 yıllık planlama vardı ama ani bir ayrılık oldu. Çok içeriğine girmeyeceğim ama sayın başkanımız hep istek ve arzu ifadesini kullanıyor, önemli bir kriter. Başkanımız, Thomas Reis ile ilk görüşmede bunu gördü. Hocamız da Trabzonspor'a olan inancını ifade etti. Daha önce görüşülen hocalar, bu maç sonrasını işaret etti. Thomas Reis hocamız hemen 24 saat içerisinde 'Kulübümle konuşup ayrılmak isterim' dedi ve dün itibarıyla Trabzon'a geldi. Bugün de ilk antrenmana çıkmak üzere sözleşme imzaladık."

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REİS: ASLA KORKUM OLMADI, HEMEN GELİP MAÇA ÇIKMAK İSTEDİM.

Gazetecileri "Merhaba" diyerek selamlayan Thomas Reis ise "Öncelikle başkanımıza, asbaşkanımıza, İbrahim Bey'e de bana inandıkları, doğru teknik direktör olduğumu düşündükleri için çok teşekkür ediyorum. Eski kulübüm Ludogorets'te de kısa sürede çalışma fırsatı buldum, tadını çıkarmaya çalıştım. Onlara da başarılar diliyorum." dedi.

Ludogorets Kulübünden ayrılırken yaptığı fedakarlığa ilişkin çok konuşmak istemediğini anlatan Reis, "Her şey çözüldü ve şu an buradayım. Takımla tanışma fırsatı bulamadım. Oyuncularla tanışacağım. Burada olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyım. Umuyorum, beraber iyi bir tarih yazacağız." ifadelerini kullandı.

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Alman teknik adam, az konuşma çok iş mantalitesiyle yola çıktığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Samsunspor'da çalıştığım dönemde geçişleri iyi yaptığımız oldu ama bu kullanacağımız opsiyonlardan sadece bir tanesi. Eğer büyük maç oynamaktan korkuyorsanız burada olmamalısınız, burası yanlış yer. Asla korkum olmadı. Hemen gelip maça çıkmak istedim. Adım adım gideceğiz, önce savunmadan başlayacağız, sonra hücuma geçeceğiz. Maça fazla vakit yok. En iyi galibiyeti alacak oyuncuları tercih etmek durumundayız. Milli maç arasında çok fazla çalışacak zamanımız olacak, takımı daha iyi hale getireceğimizin sözünü verebilirim."

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Daha önce Samsunspor'da görev yapmasının avantajı olacağını da ifade eden Reis, "Buraya yeni gelen birisi değilim. Süper Lig'i tanıyorum. Maçların yoğunluğunu, nasıl geçtiğini biliyorum. Oyuncuların kalitelerini biliyorum, onları tanımak için haftalara ihtiyacım olmayacak. En kısa sürede takımı hazırlayacağım. Zaten buradaydım, geri döndüm." diye konuştu.

"İYİ BİR SEZON ÇIKARACAĞIZ"

Reis, eski takımı Ludogorets'e tekrar teşekkür ederek, "Trabzonspor gibi büyük kulüpten teklif aldığınızda şüphe etmezsiniz, vakit kaybetmeden kabul edersiniz. Buradaki baskının farkındayım. Böyle olmak durumunda, bu tür yerlerde hedeflerin de büyük olması gerekiyor. Hedef büyükse baskı da olmalı. Ben inanıyorum, iyi bir sezon çıkaracağız. Takımı geliştirerek büyük başarılar ligde elde edeceğiz. Trabzonspor'un bana sunduğu bu projeye 'Hayır' diyemezdim." dedi.

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Salah'tan savunmaya katkı yapmasını isteyip istemeyeceği yönündeki bir soru üzerine de Reis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salah ile görüştük. Dünya starı seviyesinde bir oyuncuyla çalışmak bir hocanın başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Maçı kazanmak için sadece Salah'a değil, bütün oyunculara ihtiyacımız var. Ondan elbette savunma yardımı da zaman zaman bekleyeceğiz. Hücumda elbette serbestlik vereceğiz. Ama topları hızlı kazanıp, diri tutup onun ön taraftaki kalitesinden faydalanacağız. Kendisini izlediğinizde, savunmaya ne kadar yardım etmek istediğini gördüğümüzde onun ne kadar rol model olduğunu ve başarılı olmak, kazanmak istediğini de görüyorsunuz."

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Reis, Galatasaray maçında harika bir atmosferin olacağına inandığını dile getirerek, "Birçok kez rakip takımla buraya geldim. Bana taraftarlar karşıydılar, şimdi bu kez yanımda olacaklar. Trabzon insanının ne kadar sıkı işler yaptığını biliyorum. Takımdan da bunu bekliyorlar. Kaybedebilirsiniz ama önemli olan nasıl kaybettiğiniz. Disiplinli ve sıkı çalışmayı hemen göstermeniz, hemen böyle başlamanız gerekiyor. Pozitif, çılgın taraftarlar olduğunu biliyorum." yorumunu yaptı.