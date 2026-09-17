Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Thomas Reis: Hemen gelip takımla birlikte maça çıkmak istedim!

        Thomas Reis: Hemen gelip takımla birlikte maça çıkmak istedim!

        Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray maçı öncesi fazla vakit olmadığını belirten Reis, "Eğer büyük maçları oynamaktan korkuyorsanız burada olmamalısınız. Dolayısıyla hiçbir zaman korkum olmadı. Hemen gelip takımla birlikte maça çıkmak istedim" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 18:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Hemen gelip takımla birlikte maça çıkmak istedim"

        Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Thomas Reis için imza töreni düzenledi.

        Papara Park'ta kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın hazır bulunduğu imza töreninde Alman teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

        Kafkas, törende yaptığı konuşmada, Başkan Ertuğrul Doğan'ın da bahsettiği gibi beklemedikleri bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Nihayetinde teknik direktörlüğüne, çalışkanlığına inandığımız Thomas Reis ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. İlk antrenmana çıkarak takımımızı derbi maçına hazırlayacaklar. Kendisine başarılar diliyorum." dedi.

        ZEYYAT KAFKAS: REIS, BİR SENEDİR BAŞKANIMIZIN HAVUZUNDA OLAN BİR İSİMDİ

        Teknik direktör arayışında bulunurken masanın üzerindeki seçeneklerin belli olduğunu, sözleşmesi devam eden teknik adamların da bulunduğunu ifade eden Kafkas, şöyle konuştu:

        REKLAM

        "Thomas Reis, başkanımızın havuzunda bir yıldır olan bir hocaydı. Türk futbolunu, dünya futbolunu takip ediyoruz, ilerisini planlamak adına bu tür ajandamız her zaman vardı. Önümüzde 3 yıllık planlama vardı ama ani bir ayrılık oldu. Çok içeriğine girmeyeceğim ama sayın başkanımız hep istek ve arzu ifadesini kullanıyor, önemli bir kriter. Başkanımız, Thomas Reis ile ilk görüşmede bunu gördü. Hocamız da Trabzonspor'a olan inancını ifade etti. Daha önce görüşülen hocalar, bu maç sonrasını işaret etti. Thomas Reis hocamız hemen 24 saat içerisinde 'Kulübümle konuşup ayrılmak isterim' dedi ve dün itibarıyla Trabzon'a geldi. Bugün de ilk antrenmana çıkmak üzere sözleşme imzaladık."

        REKLAM

        REİS: ASLA KORKUM OLMADI, HEMEN GELİP MAÇA ÇIKMAK İSTEDİM.

        Gazetecileri "Merhaba" diyerek selamlayan Thomas Reis ise "Öncelikle başkanımıza, asbaşkanımıza, İbrahim Bey'e de bana inandıkları, doğru teknik direktör olduğumu düşündükleri için çok teşekkür ediyorum. Eski kulübüm Ludogorets'te de kısa sürede çalışma fırsatı buldum, tadını çıkarmaya çalıştım. Onlara da başarılar diliyorum." dedi.

        Ludogorets Kulübünden ayrılırken yaptığı fedakarlığa ilişkin çok konuşmak istemediğini anlatan Reis, "Her şey çözüldü ve şu an buradayım. Takımla tanışma fırsatı bulamadım. Oyuncularla tanışacağım. Burada olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyım. Umuyorum, beraber iyi bir tarih yazacağız." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Alman teknik adam, az konuşma çok iş mantalitesiyle yola çıktığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Samsunspor'da çalıştığım dönemde geçişleri iyi yaptığımız oldu ama bu kullanacağımız opsiyonlardan sadece bir tanesi. Eğer büyük maç oynamaktan korkuyorsanız burada olmamalısınız, burası yanlış yer. Asla korkum olmadı. Hemen gelip maça çıkmak istedim. Adım adım gideceğiz, önce savunmadan başlayacağız, sonra hücuma geçeceğiz. Maça fazla vakit yok. En iyi galibiyeti alacak oyuncuları tercih etmek durumundayız. Milli maç arasında çok fazla çalışacak zamanımız olacak, takımı daha iyi hale getireceğimizin sözünü verebilirim."

        REKLAM

        Daha önce Samsunspor'da görev yapmasının avantajı olacağını da ifade eden Reis, "Buraya yeni gelen birisi değilim. Süper Lig'i tanıyorum. Maçların yoğunluğunu, nasıl geçtiğini biliyorum. Oyuncuların kalitelerini biliyorum, onları tanımak için haftalara ihtiyacım olmayacak. En kısa sürede takımı hazırlayacağım. Zaten buradaydım, geri döndüm." diye konuştu.

        "İYİ BİR SEZON ÇIKARACAĞIZ"

        Reis, eski takımı Ludogorets'e tekrar teşekkür ederek, "Trabzonspor gibi büyük kulüpten teklif aldığınızda şüphe etmezsiniz, vakit kaybetmeden kabul edersiniz. Buradaki baskının farkındayım. Böyle olmak durumunda, bu tür yerlerde hedeflerin de büyük olması gerekiyor. Hedef büyükse baskı da olmalı. Ben inanıyorum, iyi bir sezon çıkaracağız. Takımı geliştirerek büyük başarılar ligde elde edeceğiz. Trabzonspor'un bana sunduğu bu projeye 'Hayır' diyemezdim." dedi.

        REKLAM

        Salah'tan savunmaya katkı yapmasını isteyip istemeyeceği yönündeki bir soru üzerine de Reis, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Salah ile görüştük. Dünya starı seviyesinde bir oyuncuyla çalışmak bir hocanın başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Maçı kazanmak için sadece Salah'a değil, bütün oyunculara ihtiyacımız var. Ondan elbette savunma yardımı da zaman zaman bekleyeceğiz. Hücumda elbette serbestlik vereceğiz. Ama topları hızlı kazanıp, diri tutup onun ön taraftaki kalitesinden faydalanacağız. Kendisini izlediğinizde, savunmaya ne kadar yardım etmek istediğini gördüğümüzde onun ne kadar rol model olduğunu ve başarılı olmak, kazanmak istediğini de görüyorsunuz."

        REKLAM

        Reis, Galatasaray maçında harika bir atmosferin olacağına inandığını dile getirerek, "Birçok kez rakip takımla buraya geldim. Bana taraftarlar karşıydılar, şimdi bu kez yanımda olacaklar. Trabzon insanının ne kadar sıkı işler yaptığını biliyorum. Takımdan da bunu bekliyorlar. Kaybedebilirsiniz ama önemli olan nasıl kaybettiğiniz. Disiplinli ve sıkı çalışmayı hemen göstermeniz, hemen böyle başlamanız gerekiyor. Pozitif, çılgın taraftarlar olduğunu biliyorum." yorumunu yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trabzonspor
        #thomas reis
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsada ve sermaye piyasalarında operasyon
        Borsada ve sermaye piyasalarında operasyon
        Gürsel Tekin'in görevine son verildi
        Gürsel Tekin'in görevine son verildi
        246 hesaba erişim engeli
        246 hesaba erişim engeli
        Bankalara hisse geri alımında kolaylık
        Bankalara hisse geri alımında kolaylık
        Para piyasası fonunda süre 1-2 hafta
        Para piyasası fonunda süre 1-2 hafta
        Bugün Ne Oldu? 17 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 17 Eylül 2026 haberleri
        Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi tarihi belli oldu!
        Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi tarihi belli oldu!
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        Köy çeşmesinden su içti, acillik oldu! Boğazından canlı sülük çıkarıldı
        Köy çeşmesinden su içti, acillik oldu! Boğazından canlı sülük çıkarıldı
        İspanya Süper Kupası'nın statları belli oldu
        İspanya Süper Kupası'nın statları belli oldu
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Eski eşinden tepki
        Eski eşinden tepki
        AB'den Kanada'ya "ortak üyelik" teklifi
        AB'den Kanada'ya "ortak üyelik" teklifi
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Yarı insan yarı fare beyni geliştirildi
        Yarı insan yarı fare beyni geliştirildi
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!