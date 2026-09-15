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        Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi iki müjde birden!

        Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Folcarelli ve Batagov'un takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 20:59 Güncelleme:
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        Trabzonspor'a iki müjde birden!

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından mobilizasyon ve pas çalışması gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.

        Uzun süreli sakatlıklarının ardından tedavileri devam eden Batagov ve Folcarelli, takımla antrenmanlara başladı.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Folcarelli
        Folcarelli
        Batagov
        Batagov
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        #Folcarelli
        #Batagov
        #trabzonspor
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