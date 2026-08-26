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        Fatih Tekke: Elimizden geleni yapacağız!

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Trabzonspor, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, mücadelenin öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 19:44 Güncelleme:
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        "Elimizden geleni yapacağız!"

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Ferencvaros'la karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "AVRUPA LİGİ'NE KALMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

        Zor bir maç oynayacağız, bu kesin. İyi oynadığımız, çok iyi oynadığımız ikinci yarı ve 1-0 kaybettiğimiz ilk maç... Skor olarak rakibimiz avantajlı durumda, bu kesin. Ama Trabzonspor olarak biz buraya her şeyimizle, hazır bir şekilde geldik. Avrupa Ligi’ne kalmak için elimizden geleni yapacağız. Umarım ilk maçtaki hakem yönetimi tekrarlanmaz. İki takıma da başarılar diliyorum.

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        "EN ÖNEMLİ ŞEY SABIR"

        En önemli şey, top bizdeyken sabırlı oyunumuz ve rakibimize geçiş vermemek. Mümkünse bunu başarmamız gerekiyor. Bence en önemli şeyler sabır ve kesinlikle karşımızda Avrupa Ligi’ne kalmak isteyen bir takım olacak. Bizim onlardan duygu olarak yukarıda olmamız lazım.

        "AVRUPA LİGİ'Nİ İSTİYORSAK GOL ATMAMIZ ŞART"

        Çok pozisyon yakaladığımız bir karşılaşmaydı ama tamamen ondan bağımsız düşünmek zorundayız. Çünkü evinizde veya deplasmanda oynadığınız maçların şekli, her şeyi değiştirebilir; planlar değişebilir. Bizim yapmamız gereken, dediğim gibi, sabırlı olmak. Özellikle gol yemeden belli dakikaları bulmak. Bu arada tabii ki biz de Avrupa Ligi’ne kalmak istiyorsak gol atmamız zaten şart. Önce, ilk yarısını 1-0 mağlup bitirdiğimiz ilk maçın ardından, toplamda düşündüğümüzde iki maçta beraberliği sağlamamız lazım. Dolayısıyla önce gol atmamız lazım. Ama bu golü atmak için çok acele ve sabırsızca oynarsak rakibin bizi cezalandıracak oyuncuları var, onu da söylemem lazım.

        "ZOR BİR KARŞILAŞMA OLACAK"

        Benim bir yüzüm var. Özellikle futbolda bir yüzümüz var bizim: Her maçı kazanmak. Ama bunun adil olmasını, tüm teknik adamlar gibi, tüm normal insanlar gibi istiyorum. Bunu herkes kendisi de ister herhalde. Oynayacağımız rakibimiz saygıyı hak eden bir rakip. Trabzonspor olarak da biz iyi bir takımız. Zor bir karşılaşma olacak. Umarım hak edenin Avrupa Ligi’ne gittiği bir performans olur.

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        #UEFA Avrupa Ligi
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