Trabzonspor, ilk hazırlık maçına çıkıyor
Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın TSİ 16.30'da Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Bordo Mavililer'in Alman temsilcisiyle karşılaşacağı özel maç, HT Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 21:14 Güncelleme:
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya’nın Schladming kasabasında sürdüren Trabzonspor, TSİ 11.30’da yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular kor çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi.
İLK HAZIRLIK MAÇI SEYİRCİSİZ
Öte yandan Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın TSİ 16.30'da Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Genel güvenlik tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadele, HT Spor'dan naklen yayınlanacak. Trabzonspor, Avusturya kampında daha sonra 30 Temmuz'da Al Sadd ve 2 Ağustos'ta Udinese ile hazırlık maçları oynayacak.
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