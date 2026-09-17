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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde çalıştı!

        Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde çalıştı!

        Teknik Direktör Thomas Reis, Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, istemedikleri sonuçlar aldıklarını, yeni teknik direktörleri Thomas Reis ile yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 20:12 Güncelleme:
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        Trabzonspor, Reis yönetiminde çalıştı!

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürdü. Bordo-mavililerde yeni dönem öncesi yönetimden takıma birlik ve beraberlik mesajı geldi.

        THOMAS REIS YÖNETİMİNDE TAKTİK ÇALIŞMA

        Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman da ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenmanda oyuncular daha sonra taktik çalışmaya geçti. Bordo-mavililer, Galatasaray karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 13.30’da gerçekleştirecek.

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        ZEYYAT KAFKAS'TAN TAKIMA GÜVEN MESAJI

        Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Asbaşkan Zeyyat Kafkas, bordo-mavili oyunculara yeni dönemin mesajını verdi. Kafkas, "Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. İstemediğimiz sonuçlar aldık ama bu sonuçlar bizim size olan güvenimize, inancımıza ve birlikte yürüyeceğimiz yoldaki kararlılığımıza hiçbir sekte vurmadı" ifadelerini kullandı.

        "THOMAS REIS HOCAMIZ İLE DEVAM EDECEĞİZ"

        Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Thomas Reis’e duyulan güveni de vurgulayan Kafkas, "Gelinen bu noktada yolculuğumuza teknik direktörlüğüne ve insanlığına çok güvendiğimiz, inandığımız Thomas Reis hocamız ile devam edeceğiz. Sayın başkanımız da sizlere selamlarını iletiyor. Hepinizin her konuda hocamıza ve ekibe yardımcı olacağınıza inanıyoruz" dedi.

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        Bordo-mavili yönetim, yeni teknik heyetle birlikte Galatasaray karşılaşması öncesinde takım içerisinde birlik ve beraberliğin güçlendirilmesini hedeflerken, gözler cumartesi günü oynanacak mücadeleye çevrildi.

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        #trabzonspor
        #idman
        #thomas reis
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