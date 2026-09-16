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        Trendyol 1. Lig'de 9-15. haftaların programı açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'de 9-15. haftaların müsabaka programı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri doğrultusunda programda değişikliğe gidileceği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 17:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1.Lig'de 7 haftalık program açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'de 9-15. haftaların müsabaka programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada maç programında, Ziraat Türkiye Kupası eşleşmelerine göre programda değişikliğe gidileceği belirtildi.

        Açıklanan haftaların programı şöyle:

        9. HAFTA

        9 Ekim Cuma:

        17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor (4 Eylül)

        17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

        20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

        20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)

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        10 Ekim Cumartesi:

        13.30 Boluspor-Antalyaspor (Bolu Atatürk)

        16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor (Aktepe)

        19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

        19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        11 Ekim Pazar:

        16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)

        19.00 Bursaspor-Mardin 1969 (Yüzüncü Yıl Atatürk)

        10. HAFTA

        13 Ekim Salı:

        14.30 Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)

        17.00 SMS Grup Sarıyer-Bodrum FK (Yusuf Ziya Öniş)

        20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK (Pendik)

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        14 Ekim Çarşamba:

        17.00 Batman Petrolspor-İstanbulspor (Batman Şehir)

        17.00 Eminevim Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        20.00 Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor (Antalya)

        20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)

        15 Ekim Perşembe:

        17.00 Mardin 1969-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (21 Kasım Şehir)

        20.00 Manisa FK-Turka Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)

        20.00 Muğlaspor-Bursaspor (Muğla Atatürk)

        11. HAFTA

        17 Ekim Cumartesi:

        16.00 Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer (4 Eylül)

        19.00 Bodrum FK-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

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        18 Ekim Pazar:

        13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Aktepe)

        16.00 Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)

        16.00 Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

        19.00 İstanbulspor-Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        19 Ekim Pazartesi:

        17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)

        17.00 Manisa FK-Muğlaspor (Manisa 19 Mayıs)

        20.00 Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

        20.00 Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969 (Esenler Erokspor)

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        12. HAFTA

        23 Ekim Cuma:

        20.00 Boluspor-Artı Değer Vanspor FK (Bolu Atatürk)

        24 Ekim Cumartesi:

        13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)

        13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        16.00 Muğlaspor-İstanbulspor (Muğla Atatürk)

        19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Yusuf Ziya Öniş)

        25 Ekim Pazar:

        13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor (Pendik)

        13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor (Batman Şehir)

        16.00 Antalyaspor-Bodrum FK (Antalya)

        19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

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        26 Ekim Pazartesi:

        20.00 Mardin 1969-Manisa FK (21 Kasım Şehir)

        13. HAFTA

        30 Ekim Cuma:

        20.00 Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Esenler Erokspor)

        31 Ekim Cumartesi:

        13.30 Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer (Spor Toto Akhisar)

        16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)

        16.00 Bursaspor-Bandırmaspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

        19.00 Manisa FK-Batman Petrolspor (Manisa 19 Mayıs)

        1 Kasım Pazar:

        13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor (4 Eylül)

        16.00 İstanbulspor-Mardin 1969 (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        REKLAM

        16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor (Aktepe)

        19.00 Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

        2 Kasım Pazartesi:

        20.00 Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

        14. HAFTA

        6 Kasım Cuma:

        20.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

        20.00 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)

        7 Kasım Cumartesi:

        13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

        13.30 Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor (Spor Toto Akhisar)

        16.00 Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor (Muğla Atatürk)

        19.00 Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

        REKLAM

        8 Kasım Pazar:

        13.30 Bandırmaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)

        16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)

        16.00 Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        19.00 Mardin 1969-Batman Petrolspor (21 Kasım Şehir)

        15. HAFTA

        20 Kasım Cuma:

        20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)

        21 Kasım Cumartesi:

        13.30 Mardin 1969-Bandırmaspor (21 Kasım Şehir)

        13.30 İstanbulspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        16.00 Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

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        19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Boluspor (Yusuf Ziya Öniş)

        22 Kasım Pazar:

        13.30 Batman Petrolspor-Muğlaspor (Batman Şehir)

        16.00 Manisa FK-Orfa Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)

        16.00 Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor (Esenler Erokspor)

        19.00 Bursaspor-Ekenler Beton Sivasspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

        23 Kasım Pazartesi:

        20.00 Bodrum FK-Artı Değer Vanspor FK (Bodrum İlçe)

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