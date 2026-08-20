Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı!
Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın oynanacak tek maçla açılacak. Haftanın açılış maçında Erzurumspor FK sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
Giriş: 20 Ağustos 2026 - 10:05 Güncelleme:
Haftanın açılış mücadelesinde Erzurumspor FK, Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 2. haftanın programı şöyle:
21 Ağustos Cuma:
21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)
22 Ağustos Cumartesi:
19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)
19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa (Çorum Şehir)
21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)
23 Ağustos Pazar:
19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir (Papara Park)
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21.30 Göztepe-Gençlerbirliği (Isonem Park Gürsel Aksel)
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
24 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)
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