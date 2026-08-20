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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın oynanacak tek maçla açılacak. Haftanın açılış maçında Erzurumspor FK sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 10:05 Güncelleme:
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        Süper Lig'de 2. hafta heyecanı!

        Haftanın açılış mücadelesinde Erzurumspor FK, Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 2. haftanın programı şöyle:

        21 Ağustos Cuma:

        21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

        22 Ağustos Cumartesi:

        19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

        19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa (Çorum Şehir)

        21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)

        23 Ağustos Pazar:

        19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir (Papara Park)

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        21.30 Göztepe-Gençlerbirliği (Isonem Park Gürsel Aksel)

        21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

        24 Ağustos Pazartesi:

        21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)

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