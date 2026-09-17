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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftası, oynanan 9 maçla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 00:37 Güncelleme:
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        Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2026-2027 sezonu lig etabı başladı.

        Gecenin öne çıkan karşılaşmasında Benfica, deplasmanda Milan'ı Dodi Lukebakio ve Jakub Kaminski'nin golleriyle 2-0 yendi.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Ararat-Armenia (Ermenistan)-Sparta Prag (Çekya): 1-4

        Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celta Vigo (İspanya): 1-0

        Milan (İtalya)-Benfica (Portekiz): 0-2

        Anderlecht (Belçika)-Olimpik Lyon (Fransa): 1-2

        Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0

        Bayer Leverkusen (Almanya)-Celje (Slovenya): 2-0

        Olympiakos (Yunanistan)-Jagiellonia (Polonya): 2-1

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        Sturm Graz (Avusturya)-Rennes (Fransa): 0-0

        Sunderland (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0

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