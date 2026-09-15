UEFA, finallerin ev sahiplerini açıkladı!
UEFA, gerçekleştirilen yürütme kurulu toplantısının ardından çeşitli finallere ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumları açıkladı.
UEFA Yürütme Kurulu, Yunanistan'ın Selanik kentinde toplandı. Toplantının ardından çeşitli finallere ev sahipliği yapılacak şehir ve stadyumlar duyurdu.
Finallerin ev sahipleri aşağıdaki gibi belirlendi:
UEFA Şampiyonlar Ligi
2028: Allianz Arena, Münih
2029: Camp Nou, Barselona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
2028: Parc Olimpiyat Lyonnais, Lyon-Decines
2029: Galler Ulusal Stadyumu, Cardiff
UEFA Avrupa Ligi
2028: Ulusal Arena, Bükreş
2029: Sırbistan Ulusal Stadyumu, Belgrad
UEFA Konferans Ligi
2028: Juventus Stadyumu, Torino
2029: Puskas Arena, Budapeşte
UEFA Süper Kupası
2027: Johan Cruyff Arena, Amsterdam
2028: Astana Arena, Astana
UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi
2027: Biel/Bienne Arena, İsviçre
UEFA Yürütme Kurulu'nun bir sonraki toplantısı, UEFA EURO 2028 elemelerinin aynı şehirde yapılacak kura çekiminden bir gün sonra, 7 Aralık'ta Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde gerçekleştirilecek.