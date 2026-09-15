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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi UEFA Konferans Ligi UEFA, finallerin ev sahiplerini açıkladı!

        UEFA, finallerin ev sahiplerini açıkladı!

        UEFA, gerçekleştirilen yürütme kurulu toplantısının ardından çeşitli finallere ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumları açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 13:08 Güncelleme:
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        UEFA, finallerin ev sahiplerini açıkladı!

        UEFA Yürütme Kurulu, Yunanistan'ın Selanik kentinde toplandı. Toplantının ardından çeşitli finallere ev sahipliği yapılacak şehir ve stadyumlar duyurdu.

        Finallerin ev sahipleri aşağıdaki gibi belirlendi:

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        2028: Allianz Arena, Münih

        2029: Camp Nou, Barselona

        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

        2028: Parc Olimpiyat Lyonnais, Lyon-Decines

        2029: Galler Ulusal Stadyumu, Cardiff

        UEFA Avrupa Ligi

        2028: Ulusal Arena, Bükreş

        2029: Sırbistan Ulusal Stadyumu, Belgrad

        UEFA Konferans Ligi

        2028: Juventus Stadyumu, Torino

        2029: Puskas Arena, Budapeşte

        UEFA Süper Kupası

        2027: Johan Cruyff Arena, Amsterdam

        2028: Astana Arena, Astana

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        UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi

        2027: Biel/Bienne Arena, İsviçre

        UEFA Yürütme Kurulu'nun bir sonraki toplantısı, UEFA EURO 2028 elemelerinin aynı şehirde yapılacak kura çekiminden bir gün sonra, 7 Aralık'ta Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde gerçekleştirilecek.

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        #UEFA
        #şampiyonlar ligi
        #Avrupa Ligi
        #Konferans Ligi
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