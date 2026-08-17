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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic sözleri!

        Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic sözleri!

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 00:25 Güncelleme:
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        Italiano'dan Vlahovic sözleri!

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        "İYİ PERFORMANS SERGİLEDİK, YİNE GOL YEMEDİK"

        İyi bir ilk yarı oynadık. İyi başlangıç yaptık. Tempomuz, kalitemiz çok iyiydi. İkinci yarı daha iyi olabilirdik, özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra. İyi performans sergiledik. Yine gol yemedik. Perşembe günkü maça da konsantre olmalıyız. Perşembeye iyi hazırlanmalıyız.

        "TAKIM KİMLİĞİNİ KORUDU"

        4 değişiklik yaptım. Bu mutlu etti beni. Takım kimliğini korudu. Oyuncularımın verdiği mükemmel bir yanıttı. Bu beni mutlu ediyor, herkes yüzde yüzünü veriyor. Soyunma odasında daha dikkatli olmalıyız dedim. Biz top yaparken basit kayıplarla kontra şansı veriyorduk. Kontralardan tehlike yaratabiliyorlar. Az pozisyon verdik. Her maçta daha da iyileşiyor. İleride daha da iyi olabiliriz.

        "DUSAN'I YAKINDA SAHADA GÖRECEĞİZ"

        Bu yönetimi Trossard'da da gördük. Yavaş yavaş süre verdim. Trossard 70 dakika oynadı. Vlahovic de aynı ritmi yavaş yavaş yakalayacak. Uzun süre bireysel çalıştı. Dikkatli olmalıyız, yoksa sakatlanabilir. Perşembe günkü maçta bence yedekte olacak. Dikkatli olmalıyız. Gereksiz yere oyuncularımı sakatlamak istemiyorum. Kondisyona giriyor. Fiziksel bir oyuncu, ceza sahası içinde çok iyi bir bitirici. Yakında sahada göreceğiz.

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