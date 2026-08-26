Zeljko Sopic: Beşiktaş maçının kolay olmayacağını biliyoruz

Maçın oynanacağı Dariaus ir Gireno Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kauno Zalgiris'te teknik direktör Zeljko Sopic, "Beşiktaş'a karşı 3-0 geride olduğumuzu biliyoruz. Ben gerçekçi bir adamım, kolay olmayacağını biliyorum ama yarın olumlu bir sonuç almak için her şeyi yapacağız. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Bazen biraz daha şansınız yaver gider, diğer takım bir hata yapar ya da bir kart görür veya başka bir şey olur. O zaman maç her iki tarafa da gidebilir; ama dürüstçe, gerçekçi bir şekilde, Beşiktaş'ı kolayca geçebileceğimizi hayal etmiyoruz çünkü normalde o kalite Beşiktaş'ın tarafında. Oyuncularımın İstanbul'daki gibi her şeyi vereceğinden yüzde 100 eminim." diye konuştu.

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İstanbul'daki atmosfere de değinen Sopic, "Oyuncularımın yüzde 95'i İstanbul'daki gibi bir atmosferde hiç oynamadı. Genellikle birkaç bin kişininin önünde oynuyorsanız ve 40 bin taraftarın önünde oynamaya giderseniz muhteşemdir. Borussia Dortmund'da oynadığım dönemde Galatasaray'a karşı UEFA Kupası'nda oynadığım maçta da benzer atmosfer vardı. Oyuncularımızın bu atmosferde oynamasından dolayı çok mutluydum çünkü bu kolay değil, hiç kolay değil." ifadelerini kullandı.