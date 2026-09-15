Türkiye Kupası'nda heyecan başladı!
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu ilk gününde 2 karşılaşma oynandı. 1923 Afyonkarahisar ile Söke 1970 Spor galip gelen takımlar oldu.
Giriş: 15 Eylül 2026 - 22:10 Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu heyecanı yaşanıyor. Bugün oynanan karşılaşmalarda 1923 Afyonkarahisar ile Söke 1970 Spor, rakiplerini eleyerek tur atladı. Bu turda 40 takım mücadele ediyor. Türkiye Kupası'nda yarın 16 karşılaşma oynanacak.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1923 Afyonkarahisar: 2 - Ürgüpspor: 1
Altay: 2 - Söke 1970 Spor: 4
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