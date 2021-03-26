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Spotify’ın web player ve masaüstü uygulaması güncellendi

Spotify’ın masaüstü uygulaması ve web player’ı yeni özellikler ve görünüm ile güncellendi. Bugünden itibaren kullanıcılara sunulan Spotify’ın yeni özellikleri şöyle...

Spotify masaüstü uygulaması güncellendi - Haberler
HABERTURK.COM

Dijital müzik servisi Spotify, bugünden itibaren masaüstü ve web player deneyimini daha kullanıcı dostu bir hale getirmek için yeni bir görünümü kullanıcılara sundu. 70 milyonun üzerinde şarkı ve 2.2 milyon podcast barındıran Spotify'ın yeni tasarımı bugün itibariyle kullanıcılarla buluşmaya başlayacak ve ilerleyen haftalarda dünya genelinde tüm Free ve Premium kullanıcıların erişiminde olacak.

178 ülkeden 155 milyonu Premium üye olmak üzere 345 milyonun üzerindeki kullanıcı sayısı bulunan Spotify’ın güncellenen web player ve masaüstü uygulaması ile gelen yenilikler şöyle:

Yeni görünüm:

“Ara” bölümü artık gezinme sayfasının sol tarafında yer alıyor. Dinleyicilerin profil sayfalarına getirilen yenilikle artık kullanıcının en çok dinlediği sanatçı ve şarkılar da burada yer alıyor. Dinleyiciler bundan böyle menüde yer alan “...”ikonuna tıklayarak herhangi bir şarkı ya da sanatçı için radyo oturumu başlatabiliyor.

Kolay çalma listesi oluşturma ve kontrol:

Kullanıcılara, çalma listelerine açıklamalar yazma, görseller yükleme, var olan çalma listesine şarkılar sürükleyip-bırakma, yeni ve mevcut çalma listelerine yeni şarkı ya da podcast’ler eklemek ya da bulmak için yeni bir yerleşik arama çubuğunun kullanılması gibi dinleyicilerin çalma listelerini kendilerine göre özelleştirmeleri için yeni yöntemler eklendi.

Çevrimdışı kullanım moduyla bant genişliğinde tasarruf:

Premium kullanıcılar, masaüstü uygulamasında favori müzik ve podcast’lerini çevrimdışıyken tekrar dinlemek için “indir” butonuna tıklayıp indirebiliyor.

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