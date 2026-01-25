Habertürk
        Stanimir Stoilov: Puan aldığımız için mutluyuz - Göztepe Haberleri

        Stanimir Stoilov: Puan aldığımız için mutluyuz

        Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Puan aldığımız için mutluyuz" dedi.

        Giriş: 25.01.2026 - 23:18 Güncelleme: 25.01.2026 - 23:18
        "Puan aldığımız için mutluyuz"
        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, değerlendirmelerde bulundu.

        Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, kendileri adına çok zor bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.

        "PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

        Takımda çok fazla eksik oyuncu bulunduğunu dile getiren Stoilov, "Onların yerine oynayacak oyuncularımızın da taktiksel organizasyonda başarılı olması gerekiyordu. Bunun dışında sıfır hata yapmamız ve fırsat bulunca da golü atmamız gereken bir maçtı. Bu tarz maçlarda golü bulamazsanız puan alamazsınız. Fenerbahçe topa daha fazla sahip oldu ama biz taktiğe sadık kaldık. Böyle zor bir maçta, güçlü bir takıma ve iyi hocası olan bir takıma karşı puan aldığımız için mutluyuz. Atmosfer de çok iyiydi. Atmosferin zaten her zaman böyle olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Transfer konusunda politikalarının ve bütçelerinin belli olduğunu vurgulayan Stoilov, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını aktardı.

        "FUTBOLDA PARA KAZANMAZ, OYUNCULAR KAZANIR"

        Takıma en uygun isimleri katmak istediklerinin altını çizen Bulgar teknik adam, "Her zaman söylediğim bir söz vardır; futbolda asla para kazanmaz, oyuncular kazanır. Ligdeki birçok kulüple bütçe anlamında aramızda büyük farklılıklar var. Bu bizim için önem teşkil etmiyor. Her zaman sahaya en iyisini yansıtmaya çalışıyoruz. İyi çalıştığınız zaman her şeye karşı galip gelebilirsiniz." açıklamasını yaptı.

        "ARDA'NIN POTANSİYELİNİN ÇOK DAHA FAZLA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

        Fenerbahçe karşısında 2 oyuncusunun cezalı, 4 oyuncusunun hasta olduğunu belirten Stoilov, bu sebeple bazı oyuncuların pozisyonlarını değiştirdiklerini söyledi.

        20 oyuncuyla antrenman yaptıklarının altını çizen Stoilov, "Hepsini farklı pozisyonlarda kullanıyoruz. Hepsi taktik organizasyonumuz hakkında bilgiye sahipler. Ben bugün oynanan oyundan ve gösterdiğimiz performanstan memnun olduğumu söyleyemem. Bundan daha fazlasını yapabiliriz. Ben bahaneleri sevmiyorum. Ama bazı gerçekler de vardı, birçok oyuncumuz takımdaki yerini alamadı. Santrforumuz son 3 gün antrenmana katılamadı, maç kadrosuna dahil oldu. Ama en önemlisi takım oyunuydu. Bunu sahada iyi şekilde yapmaya çalıştık. Daha önce bir maçta Arda'yı santrfor oynatmıştık, 2 gol atmıştı." diye konuştu.

        Arda Okan Kurtulan'ın milli takımda oynayabilecek potansiyele sahip olup olmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Stoilov, "Arda'nın potansiyelinin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Geliştirilmesi gereken çok şey var. Ne zaman o güce ulaşırsa o zaman milli takıma gitmesinden yanayım." açıklamasında bulundu.

        "FENERBAHÇE GİBİ TAKIMLARA KARŞI FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

        Fenerbahçe karşısında özellikle kanatları durdurmayı amaçladıklarını da sözlerine ekleyen Stoilov, şunları kaydetti:

        "Fenerbahçe'nin son birkaç maçını izlediğimizde çok fazla taktik değişikliğe gittiklerini gördük. Bazen 3'lü, bazen 4'lü, bazen de 2'li formasyon deniyorlar. Bunu nasıl karşılayacağımız önemliydi. Bizim için en önemlisi kanat oyuncularını nasıl durduracağımızdı. Dripling özelliği yüksek oyuncuları vardı. Rakibi 2'ye 2, 3'e 2 yakalayınca golü bulmamız gerekiyordu. Fenerbahçe gibi takımlara karşı yakaladığınız zaman golü bulmanız lazım, yoksa puan alamazsınız."

