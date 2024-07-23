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        Haberler Spor Futbol Süper Kupa'daki tribün dağılımı belli oldu! - Futbol Haberleri

        Süper Kupa'daki tribün dağılımı belli oldu!

        Beşiktaş ile Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa maçının tribün dağılımı belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 15:35 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:35
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        İşte Süper Kupa'da tribün dağılımı!
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        Beşiktaş ile Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa maçının tribün dağılımı belli oldu.

        Tribün dağılımı şu şekilde:

        Beşiktaş: Doğu ve Kuzey

        Galatasaray: Batı ve Güney

        BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Turkcell Süper Kupa finalinde taraftarlarımızın yer alacağı tribünler, bugün Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri’nde Asbaşkanımız Mete Vardar’ın katılımıyla gerçekleştirilen güvenlik ve koordinasyon toplantısının ardından yapılan kura çekimiyle belirlendi. Kura çekimi sonucunda taraftarlarımız, Atatürk Olimpiyat Stadı’nın doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacaklar" ifadeleri kullanıldı.

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