Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda, FB-GS maçı şifresiz mi yayınlanacak? - Futbol Haberleri

Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda, FB-GS maçı şifresiz mi yayınlanacak? - Futbol Haberleri

1 Şurada Paylaş!









Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı için nefesler tutuldu. Zorlu maça sayılı günler kala Süper Kupa finalinin tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi iki takım ligin 18. haftasında karşılaşmış müsabaka 0-0 eşitlikle sona ermişti. Peki, "Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa finali öncesinde öne çıkan detaylar...