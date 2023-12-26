Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa finali için geri sayım başladı. Geçen senenin Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek zorlu mücadele Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al-Awwal Park'ta oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa müsabakasında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. İşte Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa finali ne zaman sorusunun yanıtı...
Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı için nefesler tutuldu. Zorlu maça sayılı günler kala Süper Kupa finalinin tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi iki takım ligin 18. haftasında karşılaşmış müsabaka 0-0 eşitlikle sona ermişti. Peki, "Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa finali öncesinde öne çıkan detaylar...
SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Kupa finali, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te başlayacak.
GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİNDE 7. KEZ KARŞI KARŞIYA!
Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa finalinde 7. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 6 Süper Kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü ise Fenerbahçe kazandı.