Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)

Mehdi Bourabia - Konyaspor > Sassuolo - 2 milyon 250 bin Euro
Henry Onyekuru - Everton > Galatasaray - Kiralık ücreti: 800 Bin Euro
Koray Günter - Genoa > Galatasaray - Bonservissiz
Berke Özer - Altınordu > Fenerbahçe - 2.5 milyon Euro
Barış Alıcı - Altınordu > Fenerbahçe - 1.5 milyon Euro
Ferdi Kadıoğlu - NEC Nijmegen > Fenerbahçe - 1.4 milyon Euro
Milos Jojic - Köln > Başakşehir - 2 milyon Euro
Burak Temir - Gençlerbirliği U21 > Trabzonspor - 19 bin Euro
Fausto Grillo - Velez Sarsfield > Göztepe - Bonservissiz
Ömer Şişmanoğlu - Göztepe > Yeni Malatyaspor - Bonservissiz
Uğurcan Yazğılı - Anderlecht > Kasımpaşa
Kaan Kanak - Eskişehirspor > Alanyaspor - Bonservissiz
Douglas - Alanyaspor > Shimizu S-Pulse - Bonservissiz
Mamadou Fofana - Alanyaspor > FC Metz - ?Bilinmiyor
Stephane Badji - Anderlecht > Bursaspor - 600 bin Euro
Aytaç Kara - Trabzonspor > Bursaspor - Bonservissiz
Serdar Özkan - Gençlerbirliği > Antalyaspor - Bonservissiz
Mostapha El Kabir - Antalyaspor > Ankaragücü - Bonservissiz
Emre Güral - Antalyaspor > Alanyaspor - Bonservissiz
Ertuğrul Taşkıran - Boluspor > Konyaspor - Bonservissiz
Montassar Talbi - Esperance > Çaykur Rizespor - Bonservissiz
Ibrahim Sehic - Qarabag Agdam > BB Erzurumspor - Bonservissiz
Özer Hurmacı - Osmanlıspor > BB Erzurumspor - Bonservissiz
Gilles Sunu - SCO Angers > BB Erzurumspor - Bonservissiz
Bobo - Sidney > Alanyaspor
Mustafa Saymak - PEC Zwolle > Çaykur Rizespor - Bonservissiz
Erdoğan Yeşilyurt - Altınordu > Sivasspor - Bonservissiz
Trezeguet - RSC Anderlecht > Kasımpaşa - 2 milyon Euro
Soner Aydoğdu - Akhisarspor > Başakşehir - Bonservissiz
Uğur Çiftci - Gençlerbirliği > Sivasspor - Bonservissiz
Thievy Bifouma - Sivasspor > Ankaragücü - Bonservissiz
Leo Schwechlen - Göztepe > BB Erzurumspor - Bonservissiz
Braian Samudio - Guarani > Çaykur Rizespor - 1 milyon Euro
Sakıb Aytaç - Antalyaspor > Kayserispor - Bonservissiz
Jani Atanasov - Akad. Pandev > Bursaspor - 400 bin Euro
John Boye - Sivasspor > Metz - Bonservissiz
Abdul Khalili - Gençlerbirliği > Kasımpaşa - Bonservissiz
Elvis Manu - Gençlerbirliği > Akhisarspor - Bonservissiz
Lamine Gassama - Alanyaspor > Göztepe - Bonservissiz
Gilberto - Yeni Malatyaspor > Bahia - Bonservissiz
Muğdat Çelik - Akhisarspor > Galatasaray - Bonservissiz
Hasan Hüseyin Acar - Eskişehirspor > Kayserispor - Bonservissiz
Dorukhan Toköz - Eskişehirspor > Beşiktaş
Bilal Başacıkoğlu - Feyenoord > Kayserispor - Bonservissiz
Danijel Aleksic - FC St. Gallen > Yeni Malatyaspor - ?
Fernandao - Fenerbahçe > Al-Wahda - 2,5 milyon Euro
Okay Yokuşlu - Trabzonspor > Celta Vigo - 6 milyon Euro
Denys Boyko - Beşiktaş > Dinamo Kiev - Bonservissiz
Güray Vural - Kayserispor > Akhisarspor - Bonservissiz
Bright Edomwonyi - Çaykur Rizespor - Austria Wien - ?
Djalma - PAOK Saloniki > Alanyaspor - 600 bin Euro
Baiano - Rayo Vallecano > Alanyaspor - Bonservissiz
Yuto Nagatomo - Inter > Galatasaray - 2,5 milyon Euro
Sandro - Antalyaspor > Benevento - 2,3 milyon Euro
Uğur Demirok - Trabzonspor > Konyaspor - Bonservissiz
Dame N'Doye - Trabzonspor > FC Kopenhag - Bonservissiz
Avdija Vrsajevic - Osmanlıspor > Akhisarspor - Bonservissiz
Luis Pedro Cavanda - Galatasaray > Standard Liege - 2,4 milyon Euro
Matus Bero - Trabzonspor > Vitesse - 1,60 milyon Euro
Ryan Mendes - Kayserispor > Sharjah FC - ?
Bernard Mensah - Atletico Madrid > Kayserispor - Kiralık
John Bostock - Bursaspor > Toulouse - 700 bin Euro
Dusko Tosic - Beşiktaş > Guangzhou R&F - 4,5 milyon Euro
Talisca - Beşiktaş > Benfica - Opisyon kullanılmadı
Alpaslan Öztürk - Elazığspor > Göztepe - Bonservissiz
Demba Ba - Göztepe > SH Shenhua - Kiralık sözleşmesi sona erdi
Selçuk Şahin - Göztepe > ? (Resmi olarak yollar ayrıldı)
Sabri Sarıoğlu - Göztepe > ? (Resmi olarak yollar ayrıldı)
Özgür Çek - Çaykur Rizespor > Kasımpaşa - Bonservissiz
Ahmed İldiz - Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor - Bonservissiz
Dejan Meleg - Kayserispor > Kızılyıldız - 300 bin Euro
Ricardo Faty - Bursaspor > Ankaragücü - Bonservissiz
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