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Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)

04.07.2018 - 14:08 | Güncelleme:

Süper Lig'de takımlar 2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Süper Lig ekiplerinde bugüne kadar gelen-giden oyuncular...

  • 1 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    1 | 72

    Mehdi Bourabia - Konyaspor > Sassuolo - 2 milyon 250 bin Euro

  • 2 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    2 | 72

    Henry Onyekuru - Everton > Galatasaray - Kiralık ücreti: 800 Bin Euro

  • 3 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    3 | 72

    Koray Günter - Genoa > Galatasaray - Bonservissiz

     

  • 4 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    4 | 72

    Berke Özer - Altınordu > Fenerbahçe - 2.5 milyon Euro

  • 5 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    5 | 72

    Barış Alıcı - Altınordu > Fenerbahçe - 1.5 milyon Euro

     

  • 6 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    6 | 72

    Ferdi Kadıoğlu - NEC Nijmegen > Fenerbahçe - 1.4 milyon Euro

     

  • 7 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    7 | 72

    Milos Jojic - Köln > Başakşehir - 2 milyon Euro

     

  • 8 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    8 | 72

    Burak Temir - Gençlerbirliği U21 > Trabzonspor - 19 bin Euro

     

  • 9 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    9 | 72

    Fausto Grillo - Velez Sarsfield > Göztepe - Bonservissiz

     

  • 10 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    10 | 72

    Ömer Şişmanoğlu - Göztepe > Yeni Malatyaspor - Bonservissiz

  • 11 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    11 | 72

    Uğurcan Yazğılı - Anderlecht > Kasımpaşa

  • 12 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    12 | 72

    Kaan Kanak - Eskişehirspor > Alanyaspor - Bonservissiz

     

  • 13 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    13 | 72

    Douglas - Alanyaspor > Shimizu S-Pulse - Bonservissiz

     

  • 14 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    14 | 72

    Mamadou Fofana - Alanyaspor > FC Metz - ?Bilinmiyor

  • 15 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    15 | 72

    Stephane Badji - Anderlecht > Bursaspor - 600 bin Euro

  • 16 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    16 | 72

    Aytaç Kara - Trabzonspor > Bursaspor - Bonservissiz

     

  • 17 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    17 | 72

    Serdar Özkan - Gençlerbirliği > Antalyaspor - Bonservissiz

  • 18 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    18 | 72

    Mostapha El Kabir - Antalyaspor > Ankaragücü - Bonservissiz

     

  • 19 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    19 | 72

    Emre Güral - Antalyaspor > Alanyaspor - Bonservissiz

     

  • 20 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    20 | 72

    Ertuğrul Taşkıran - Boluspor > Konyaspor - Bonservissiz

  • 21 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    21 | 72

    Montassar Talbi - Esperance > Çaykur Rizespor - Bonservissiz

  • 22 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    22 | 72

    Ibrahim Sehic - Qarabag Agdam > BB Erzurumspor - Bonservissiz

  • 23 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    23 | 72

    Özer Hurmacı - Osmanlıspor > BB Erzurumspor - Bonservissiz

  • 24 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    24 | 72

    Gilles Sunu - SCO Angers > BB Erzurumspor - Bonservissiz

  • 25 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    25 | 72

    Bobo - Sidney > Alanyaspor

  • 26 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    26 | 72

    Mustafa Saymak - PEC Zwolle > Çaykur Rizespor - Bonservissiz

  • 27 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    27 | 72

    Erdoğan Yeşilyurt - Altınordu > Sivasspor - Bonservissiz

  • 28 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    28 | 72

    Trezeguet - RSC Anderlecht > Kasımpaşa - 2 milyon Euro

  • 29 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    29 | 72

    Soner Aydoğdu - Akhisarspor > Başakşehir - Bonservissiz

  • 30 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    30 | 72

    Uğur Çiftci - Gençlerbirliği > Sivasspor - Bonservissiz

  • 31 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    31 | 72

    Thievy Bifouma - Sivasspor > Ankaragücü - Bonservissiz

  • 32 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    32 | 72

    Leo Schwechlen - Göztepe > BB Erzurumspor - Bonservissiz

  • 33 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    33 | 72

    Braian Samudio - Guarani > Çaykur Rizespor - 1 milyon Euro

  • 34 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    34 | 72

    Sakıb Aytaç - Antalyaspor > Kayserispor - Bonservissiz

  • 35 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    35 | 72

    Jani Atanasov - Akad. Pandev > Bursaspor - 400 bin Euro

  • 36 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    36 | 72

    John Boye - Sivasspor > Metz - Bonservissiz

  • 37 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    37 | 72

    Abdul Khalili - Gençlerbirliği > Kasımpaşa - Bonservissiz

  • 38 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    38 | 72

    Elvis Manu - Gençlerbirliği > Akhisarspor - Bonservissiz

  • 39 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    39 | 72

    Lamine Gassama - Alanyaspor > Göztepe - Bonservissiz

  • 40 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    40 | 72

    Gilberto - Yeni Malatyaspor >  Bahia - Bonservissiz

     

  • 41 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    41 | 72

    Muğdat Çelik - Akhisarspor > Galatasaray - Bonservissiz

  • 42 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    42 | 72

    Hasan Hüseyin Acar - Eskişehirspor > Kayserispor - Bonservissiz

  • 43 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    43 | 72

    Dorukhan Toköz - Eskişehirspor > Beşiktaş

  • 44 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    44 | 72

    Bilal Başacıkoğlu - Feyenoord > Kayserispor - Bonservissiz

  • 45 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    45 | 72

    Danijel Aleksic - FC St. Gallen > Yeni Malatyaspor - ?

  • 46 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    46 | 72

    Fernandao - Fenerbahçe > Al-Wahda - 2,5 milyon Euro

     

  • 47 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    47 | 72

    Okay Yokuşlu - Trabzonspor > Celta Vigo - 6 milyon Euro 

  • 48 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    48 | 72

    Denys Boyko - Beşiktaş > Dinamo Kiev - Bonservissiz

  • 49 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    49 | 72

    Güray Vural - Kayserispor > Akhisarspor - Bonservissiz

     

  • 50 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    50 | 72

    Bright Edomwonyi - Çaykur Rizespor - Austria Wien - ?

  • 51 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    51 | 72

    Djalma - PAOK Saloniki > Alanyaspor - 600 bin Euro

  • 52 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    52 | 72

    Baiano - Rayo Vallecano > Alanyaspor - Bonservissiz

  • 53 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    53 | 72

    Yuto Nagatomo - Inter > Galatasaray - 2,5 milyon Euro

  • 54 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    54 | 72

    Sandro - Antalyaspor > Benevento - 2,3 milyon Euro

  • 55 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    55 | 72

    Uğur Demirok - Trabzonspor > Konyaspor - Bonservissiz

  • 56 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    56 | 72

    Dame N'Doye - Trabzonspor > FC Kopenhag - Bonservissiz

  • 57 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    57 | 72

    Avdija Vrsajevic - Osmanlıspor > Akhisarspor - Bonservissiz

  • 58 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    58 | 72

    Luis Pedro Cavanda - Galatasaray > Standard Liege - 2,4 milyon Euro

  • 59 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    59 | 72

    Matus Bero - Trabzonspor > Vitesse - 1,60 milyon Euro

     

  • 60 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    60 | 72

    Ryan Mendes - Kayserispor > Sharjah FC - ?

  • 61 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    61 | 72

    Bernard Mensah - Atletico Madrid > Kayserispor - Kiralık

  • 62 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    62 | 72

    John Bostock - Bursaspor > Toulouse - 700 bin Euro

  • 63 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    63 | 72

    Dusko Tosic - Beşiktaş > Guangzhou R&F - 4,5 milyon Euro

  • 64 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    64 | 72

    Talisca - Beşiktaş > Benfica - Opisyon kullanılmadı

  • 65 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    65 | 72

    Alpaslan Öztürk - Elazığspor > Göztepe - Bonservissiz

  • 66 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    66 | 72

    Demba Ba - Göztepe >  SH Shenhua - Kiralık sözleşmesi sona erdi

  • 67 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    67 | 72

    Selçuk Şahin - Göztepe > ? (Resmi olarak yollar ayrıldı)

  • 68 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    68 | 72

    Sabri Sarıoğlu - Göztepe > ? (Resmi olarak yollar ayrıldı)

  • 69 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    69 | 72

    Özgür Çek - Çaykur Rizespor > Kasımpaşa - Bonservissiz

     

  • 70 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    70 | 72

    Ahmed İldiz - Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor - Bonservissiz

  • 71 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    71 | 72

    Dejan Meleg - Kayserispor > Kızılyıldız - 300 bin Euro

  • 72 Süper Lig'de biten transferler (2018-2019)
    72 | 72

    Ricardo Faty - Bursaspor > Ankaragücü - Bonservissiz

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Yorumlar 6
  • Misafir 5 dakika önce
    alanyada
  • Misafir 10 Temmuz 2018 Salı 09:16
    Bobo hangi takımda?
  • Misafir 09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:56
    Nereye gelmiş bobo ?
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