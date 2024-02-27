Süper Lig'de bu sezon 100 kez penaltı kararı çıktı!

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları dün akşam oynanan Galatasaray - Antalyaspor müsabakasıyla sona erdi. Ligde son haftalarda en çok koşulan konulardan biri ise penaltılar oldu.

27 haftası geride kalan Süper Lig'de tam 100 kez penaltı beyaz noktaya gidildi ve bunların 77'si golle sonuçlandı. Lehine 14 defa penaltı çalınan Fenerbahçe ile 11 kez penaltı alan Galatasaray, ilk iki sırayı paylaştı. Hem sarı-lacivertliler hem de sarı-kırmızılılar bu penaltılardan 9'ar gol attı.

Bu ekipleri 7'şer penaltıyla Samsunspor ve Hatayspor takip etti.

Ligde ilk 4 sırada yer alan takımlardan Trabzonspor 1, Beşiktaş da 4 penaltı kazandı. Bordo-mavililer, tek penaltısını golle sonuçlandırırken, siyah-beyazlılar ise 4 penaltının 2'sinden yararlanamadı.

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EN FAZLA ABDÜLKADİR BİTİGEN PENALTI ÇALDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ligde 14 karşılaşmaya atanan Abdulkadir Bitigen, 11 kez penaltı kararı verdi.

Bitigen'i 13 maçta 7 penaltıyla Bahattin Şimşek takip etti. Tugay Kaan Numanoğlu 14 müsabakada, Burak Şeker de 11 mücadelede 6'şar kez penaltı için düdük çaldı. ICARDI 6'DA 6 YAPTI