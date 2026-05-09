Süper Lig'de küme düşen iki takım belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçların ardından Fatih Karagümrük ile Kayserispor küme düştü
Giriş: 09 Mayıs 2026 - 22:03
Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçların ardından küme düşen iki takım belli oldu.
Kayserispor ve Karagümrük, bitime bir hafta kala küme düştü.
Kayserispor, Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 kaybetti. Karagümrük, Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.
