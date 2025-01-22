Süper Lig hakemlerinin klasmanı düşürüldü!

Hem sezon başında hem de önceki gün yapılan koşu testlerinde başarısız olan Yaşar Kemal Uğurlu ile Erkan Özdamar kurallar gereği klasman düşürüldü.

44 yaşındaki Uğurlu, klasman hakemliği için gereken 40 yaş barajına uymadığı için sadece amatör kümede maç yönetebilecek. 36 yaşındaki Özdamar ise 2. ve 3. liglerde görev alabilecek.

Süper Lig hakem kadrosunda bulunan Yaşar Kemal Uğurlu ile Erkan Özdamar’ın Süper Lig kariyerleri sona erdi. İki hakem de atletik testleri geçemedikleri için küme düşürüldü.

Uğurlu, Klasman Hakemliği için gereken 40 yaş barajından yaşlı olduğu için otomatikman amatör lige düşürüldü.

Klasman düşürülen diğer hakem olan Erkan Özdamar da tıpkı Yaşar Kemal Uğurlu gibi hem sezon başı hem ocak ayındaki atletik testleri geçemedi.

Özdamar 36 yaşında olduğu için 2. ve 3. lig maçlarında düdük çalabilecek.