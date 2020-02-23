Puan durumu, Süper Lig'in bugün oynanan maçların ardından merak ediliyor. Tüm gözler bu akşam oynan Fenerbahçe - Galatasaray maçında. Trabzonspor ve Sivasspor'un liderliği paylaştığı hafta da Galatasaray da hem liderliğe ortak hem de 20 yıllık hasreti dindirmek istiyor. Fenerbahçe ise 20 yıldır Galatasaray'a yenilmediği evinde yine aynı başarıyı sağlamak ve liderlik yarışına da dahil olmak istiyor. TFF Süper Lig 23. hafta maç fikstürü ve son puan durumu haberimizde.
PUAN DURUMU - SÜPER LİG 23. HAFTA
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|22
|13
|6
|3
|49
|23
|26
|45
|2.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|23
|13
|6
|4
|42
|26
|16
|45
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|22
|12
|7
|3
|41
|22
|19
|43
|4.GALATASARAY A.Ş.
|22
|12
|6
|4
|36
|17
|19
|42
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|23
|11
|6
|6
|41
|22
|19
|39
|6.FENERBAHÇE A.Ş.
|22
|11
|5
|6
|41
|26
|15
|38
|7.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|23
|11
|4
|8
|36
|30
|6
|37
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|22
|9
|7
|6
|29
|24
|5
|34
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|23
|8
|7
|8
|34
|36
|-2
|31
|10.GENÇLERBİRLİĞİ
|23
|7
|6
|10
|32
|39
|-7
|27
|11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|23
|6
|7
|10
|25
|40
|-15
|25
|12.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|22
|6
|6
|10
|35
|32
|3
|24
|13.YUKATEL DENİZLİSPOR
|22
|6
|6
|10
|21
|30
|-9
|24
|14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|21
|7
|3
|11
|21
|32
|-11
|24
|15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|23
|4
|9
|10
|19
|32
|-13
|21
|16.MKE ANKARAGÜCÜ
|23
|4
|8
|11
|20
|39
|-19
|20
|17.KASIMPAŞA A.Ş.
|22
|4
|4
|14
|29
|49
|-20
|16
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|23
|3
|7
|13
|24
|56
|-32
|16
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 23. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI
21.02.2020 20:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR
22.02.2020 14:00 HES KABLO KAYSERİSPOR 2 - 2 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
22.02.2020 17:00 GÖZTEPE A.Ş. 1 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
22.02.2020 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.
23.02.2020 13:30 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 1 - 2 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
23.02.2020 16:00 GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 0MKE ANKARAGÜCÜ
23.02.2020 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
24.02.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
24.02.2020 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
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