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Haberler Futbol Süper Lig Puan Durumu 24 Nisan 2023! 31. hafta maçları ve maç sonuçları ve lig fikstürü
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24 Nisan 2023 Süper Lig Puan Durumu! 31. hafta maç sonuçları ve lig fikstürü

Süper Lig'in 31. haftası nefes kesen maçlara sahne oldu. Birbirinden sürpriz sonuçların yaşandığı maçların ardından puan durumu gündemdeki yerini aldı. Şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe ve Galatasayaray arasında zirve yarışı sürüyor. İşte 24 Nisan 2023 Süper Lig puan durumu...

Süper Lig Puan Durumu 24 Nisan 2023! 31. hafta maçları ve maç sonuçları ve lig fikstürü
HABERTURK.COM

Süper Lig'de 31. hafta tamamlandı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı haftanın ardından Süper Lig güncel puan durumu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Süper Lig Puan Durumu 31. hafta maç sonuçları ve lig fikstürü...

22 Nisan, Cumartesi 19:00
HangiKredi Ümraniyespor 0 - 2 Beşiktaş

23 Nisan, Pazar
Adana Demirspor 5 - 3 Yukatel Kayserispor
Galatasaray 3 - 3 VavaCars Fatih Karagümrük
Gaziantep FK 0 - 3 Corendon Alanyaspor
Atakaş Hatayspor 0 - 3 MKE Ankaragücü

24 Nisan, Pazartesi
Bitexen Giresunspor 2 - 4 Medipol Başakşehir
Fraport TAV Antalyaspor 1 - 2 Demir Grup Sivasspor
Fenerbahçe 3 - 3 İstanbulspor

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AYRINTILI PUAN DURUMU

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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