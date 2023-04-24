Süper Lig'de 31. hafta tamamlandı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı haftanın ardından Süper Lig güncel puan durumu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Süper Lig Puan Durumu 31. hafta maç sonuçları ve lig fikstürü...
22 Nisan, Cumartesi 19:00
HangiKredi Ümraniyespor 0 - 2 Beşiktaş
23 Nisan, Pazar
Adana Demirspor 5 - 3 Yukatel Kayserispor
Galatasaray 3 - 3 VavaCars Fatih Karagümrük
Gaziantep FK 0 - 3 Corendon Alanyaspor
Atakaş Hatayspor 0 - 3 MKE Ankaragücü
24 Nisan, Pazartesi
Bitexen Giresunspor 2 - 4 Medipol Başakşehir
Fraport TAV Antalyaspor 1 - 2 Demir Grup Sivasspor
Fenerbahçe 3 - 3 İstanbulspor
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