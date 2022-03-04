2021-2022 Süper Lig sezonunda son haftalara yaklaşıldıkça heyecan gittikçe artıyor. İşte bu hafta oynanacak zorlu maçlar öncesi merakla araştırılan Süper Lig'de son puan durumu...
SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU (4 MART)
SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ PROGRAMI
4 Mart Cuma
20.00 Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor
5 Mart Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Giresunspor
16.00 Göztepe - Kasımpaşa
19.00 Konyaspor - Galatasaray
6 Mart Pazar
16.00 Fatih Karagümrük - Altay
19.00 Antalyaspor - Sivasspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
7 Mart Pazartesi
20.00 Kayserispor - Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Başakşehir FK
20.00 Gaziantep FK - Hatayspor
YORUMLAR