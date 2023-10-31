Süper Lig şampiyonluk oranları nasıl? 2023-2024 Süper Lig şampiyonluk favorisi hangi takım?
Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ederken şampiyonluk oranları ile ilgili güncellemeler de devam ediyor. 10. haftanın geride kaldığı ligde yeni hafta öncesi son şampiyonluk oranları açıklandı. İşte, sezonun şampiyonluğa en yakın takımlarının oranları...
Süper Lig'de heyecan her geçen hafta artmaya devam ediyor. Zirve yarışında kıyasıya bir rekabetin yaşandığı ligde 2023-2024 sezonu şampiyonluk oranları bir kez daha güncellenmiş durumda. İşte, 31 Ekim 2023 Salı günü itibariyle Süper Lig şampiyonluk oranları...
SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI (31 EKİM 2023)
1- Fenerbahçe: Sarı-lacivertlilere verilen oran 2.05'ten 1.80'e düşürüldü. (Favori)
2- Galatasaray: Galatasaray'ın oranı da 2.25'ten 1.90'a düşürüldü.
3- Beşiktaş: 10.00 olan oranı ise 20.00 olarak güncellendi.
4- Adana Demirspor: Adana Demirspor şampiyonluğuna da 50.00 oran verildi.
5- Trabzonspor: Trabzonspor'un 25.00 olan oranı ise 50.00'ye çıkarıldı.
SÜPER LİG PUAN DURUMU İLK 6 SIRA (10. HAFTA)
1- Fenerbahçe / 30 Puan
2- Galatasaray / 28 Puan
3- Adana Demirspor / 20 Puan
4- Beşiktaş / 19 Puan
5- Kasımpaşa / 18 Puan
6- Trabzonspor / 16 Puan
3 KASIM 2023 CUMA
20:00 Galatasaray Kasımpaşa
4 KASIM 2023 CUMARTESİ
13:30 İstanbulspor Pendikspor
16:00 Samsunspor Hatayspor
19:00 Fenerbahçe Trabzonspor
5 KASIM 2023 PAZAR
13:30 Sivasspor Adana Demirspor
16:00 Başakşehir Ankaragücü
16:00 Konyaspor F.Karagümrük
19:00 Antalyaspor Beşiktaş
6 KASIM 2023 PAZARTESİ
20:00 Kayserispor Alanyaspor
20:00 Gaziantep FK Çaykur Rizespor