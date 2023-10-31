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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig şampiyonluk oranları nasıl? 2023-2024 Süper Lig şampiyonluk favorisi hangi takım? - Futbol Haberleri

        Süper Lig şampiyonluk oranları nasıl? 2023-2024 Süper Lig şampiyonluk favorisi hangi takım?

        Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ederken şampiyonluk oranları ile ilgili güncellemeler de devam ediyor. 10. haftanın geride kaldığı ligde yeni hafta öncesi son şampiyonluk oranları açıklandı. İşte, sezonun şampiyonluğa en yakın takımlarının oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 12:08 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:08
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        Süper Lig'de heyecan her geçen hafta artmaya devam ediyor. Zirve yarışında kıyasıya bir rekabetin yaşandığı ligde 2023-2024 sezonu şampiyonluk oranları bir kez daha güncellenmiş durumda. İşte, 31 Ekim 2023 Salı günü itibariyle Süper Lig şampiyonluk oranları...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI (31 EKİM 2023)

        1- Fenerbahçe: Sarı-lacivertlilere verilen oran 2.05'ten 1.80'e düşürüldü. (Favori)
        2- Galatasaray: Galatasaray'ın oranı da 2.25'ten 1.90'a düşürüldü.
        3- Beşiktaş: 10.00 olan oranı ise 20.00 olarak güncellendi.
        4- Adana Demirspor: Adana Demirspor şampiyonluğuna da 50.00 oran verildi.
        5- Trabzonspor: Trabzonspor'un 25.00 olan oranı ise 50.00'ye çıkarıldı.

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        SÜPER LİG PUAN DURUMU İLK 6 SIRA (10. HAFTA)

        1- Fenerbahçe / 30 Puan
        2- Galatasaray / 28 Puan
        3- Adana Demirspor / 20 Puan
        4- Beşiktaş / 19 Puan
        5- Kasımpaşa / 18 Puan
        6- Trabzonspor / 16 Puan

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        3 KASIM 2023 CUMA

        20:00 Galatasaray Kasımpaşa

        4 KASIM 2023 CUMARTESİ

        13:30 İstanbulspor Pendikspor
        16:00 Samsunspor Hatayspor
        19:00 Fenerbahçe Trabzonspor

        5 KASIM 2023 PAZAR

        13:30 Sivasspor Adana Demirspor
        16:00 Başakşehir Ankaragücü
        16:00 Konyaspor F.Karagümrük
        19:00 Antalyaspor Beşiktaş

        6 KASIM 2023 PAZARTESİ

        20:00 Kayserispor Alanyaspor
        20:00 Gaziantep FK Çaykur Rizespor

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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