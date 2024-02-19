Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Süper Lig’in en başarılı yabancı teknik direktörü Markus Gisdol - Yılport Samsunspor Haberleri

        Süper Lig’in en başarılı yabancı teknik direktörü Markus Gisdol

        Trendyol Süper Lig'in en başarılı yabancı teknik direktörü Samsunspor'un Alman hocası Markus Gisdol oldu. Gisdol, maç başına 1,61 puan ortalaması ile diğer 5 yabancı teknik direktörün önüne geçti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 17:05 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        En başarılısı Gisdol!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Markus Gisdol, Samsunspor’da Hüseyin Eroğlu’ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna ligin 8. haftasında oturdu. Gisdol, takımı 7. haftada devraldığında Samsunspor 1 puanla ligin son sırasında yer alıyordu. İlk iş olarak 5’li defans oynayan takımın dizilişini ve oyun anlayışını değiştiren Alman hoca, art arda başarılı sonuçlar alarak 26. hafta sonunda Karadeniz temsilcisini ateş hattından uzaklaştırarak orta sıralara getirdi. Gisdol, aldığı iyi sonuçlarla da adını ligdeki en iyi teknik direktörler arasına yazdırdı.

        Samsunspor’un başında 18 Süper Lig müsabakasına çıkan Markus Gisdol, bu maçlarda 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 29 puan topladı. Gisdol yönetiminde rakip filelere 25 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 22 gol gördü. Markus Gisdol, ligin son sırasında devraldığı Samsunspor’u aldığı başarılı sonuçlarla puan tablosunda orta sıralara kadar yükseltti.

        Maç başına 1.61 puan ortalaması

        Samsunspor'un 54 yaşındaki Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde maç başına topladığı 1,61 puan ortalaması ile birçok teknik direktörü geride bıraktı. Alman çalıştırıcı aynı zamanda ligdeki en yüksek puan ortalamasına sahip yabancı teknik direktör olarak da dikkat çekti. Süper Lig’de takım çalıştıran 6 yabancı teknik direktörden en yüksek puan ortalamasına sahip hoca Markus Gisdol oldu. Maç başına 1,61 puan ortalaması tutturan Markus Gisdol’u, Beşiktaş’ın Portekizli hocası Fernando Santos (6 maç ve 1,33 puan ortalaması), Gaziantep FK’nın Rumen hocası Marius Şumudica (21 maç ve 1,29 puan ortalaması), Pendikspor’un Portekizli hocası Ivo Vieira (18 maç 1,22 puan ortalaması), Konyaspor’un Bosnalı hocası Fahrudin Omerovic (5 maç 1,20 puan ortalaması) ve Fatih Karagümrük’ün Gürcü hocası Shota Arveladze (11 maç 1 puan ortalaması) takip etti.

        Süper Lig’de 26. hafta sonunda 30 puanı bulunan Samsunspor, ligde kalan 12 maçta kendi sahasında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Pendikspor, Adana Demirspor, Trabzonspor ve Alanyaspor ile deplasmanda ise Başakşehir, Hatayspor, Beşiktaş, Kasımpaşa, Konyaspor ve Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi