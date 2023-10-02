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        Haberler Televizyon SÜRPRİZ VEDA! MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Ekim 2023 MasterChef Türkiye elenen isim kim oldu?

        MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Ekim 2023 MasterChef Türkiye elenen isim

        MasterChef elenen yarışmacı bu akşam haftanın finalinde belli oldu. Tüm hafta hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasından Tanya, Barış, Kıvanç, Esra, Batuhan, Eren ve Uğur eleme adayı oldu. Jürilerin oylamasının ardından "MasterChef kim elendi?" sorusu cevap buldu ve sürpriz bir isim yarışmaya veda etti. İşte, 1 Ekim 2023 MasterChef Türkiye'de elenen isim ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 07:25 Güncelleme: 02.10.2023 - 07:25
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        MasterChef Türkiye All Star, haftanın finali heyecanı ile ekranlara geldi. Yarışmacılar bir hafta boyunca gerek bireysel oyunlarda gerekse takım oyunlarında en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Oynanan oyunların ardından yedi isim eleme potasına girdi. Peki, MasterChef kim elendi? İşte, 1 Ekim 2023 MasterChef Türkiye elenen isim hakkında merak edilenler...

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        Şefler eleme oyunlarının ilk etabında yarışmacılara porçini mantarı ve keçi tereyağı verdi. Bu malzemeleri kullanarak en başarılı yemeği yapan ve aynı zamanda eleme potasından kurtulan ilk isim Esra oldu. Barış ise gecenin en iyi ikinci tabağını yaparken gecenin üçüncüsü ise Eren oldu.

        Son dörde kalan yarışmacılar Uğur, Tanya, Batuhan ve Kıvanç olurken bu dört isim arasından elenecek yarışmacıyı Somer Şef'in tabağı belirledi. Somer Şef yarışmacılardan perde pilavı yapmasını istedi.

        Batuhan, Somer şefin tabağını en iyi yapan yarışmacı olurken Kıvanç ise gecede ikinci olarak 13. haftaya girmeye hak kazandı. Son ikiye ise Tanya ve Uğur kaldı.

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        MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM!

        MasterChef'te 1 Ekim akşamı elenen yarışmacı 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş oldu.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

        Haftanın son eleme adayı Uğur oldu.

        Haftanın ilk eleme adayı Tahsin'in seçimi ile Tanya oldu. Eleme potasına giden ikinci yarışmacı Barış, üçüncü yarışmacı ise Kıvanç oldu. Dördüncü eleme adayı ise Esra oldu. Beşinci eleme adayı Batuhan olurken, altıncı eleme adayı Eren oldu.

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        29 EYLÜL 2023 MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Peynirlerden oluşan yaratıcı bir yemeğin yağıldığı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.

        MasterChef ödül oyunu gecesinde ikinci tura kalan Sergen, Barbaros, Barış, Kıvanç, Azize, Tolga, Dilara, Esra, Tahsin, Cemre sıfır atık konseptinde yarıştı.

        Kıran kırana mücadelelere sahne olan ikinci etapta en başarılı tabağı ortaya çıkaran Barbaros 100 bin TL'lik büyük ödülün oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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