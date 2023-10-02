SÜRPRİZ VEDA! MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Ekim 2023 MasterChef Türkiye elenen isim kim oldu?

SÜRPRİZ VEDA! MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Ekim 2023 MasterChef Türkiye elenen isim kim oldu?

MasterChef Türkiye All Star, haftanın finali heyecanı ile ekranlara geldi. Yarışmacılar bir hafta boyunca gerek bireysel oyunlarda gerekse takım oyunlarında en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Oynanan oyunların ardından yedi isim eleme potasına girdi. Peki, MasterChef kim elendi? İşte, 1 Ekim 2023 MasterChef Türkiye elenen isim hakkında merak edilenler...

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MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Şefler eleme oyunlarının ilk etabında yarışmacılara porçini mantarı ve keçi tereyağı verdi. Bu malzemeleri kullanarak en başarılı yemeği yapan ve aynı zamanda eleme potasından kurtulan ilk isim Esra oldu. Barış ise gecenin en iyi ikinci tabağını yaparken gecenin üçüncüsü ise Eren oldu.

Son dörde kalan yarışmacılar Uğur, Tanya, Batuhan ve Kıvanç olurken bu dört isim arasından elenecek yarışmacıyı Somer Şef'in tabağı belirledi. Somer Şef yarışmacılardan perde pilavı yapmasını istedi.

Batuhan, Somer şefin tabağını en iyi yapan yarışmacı olurken Kıvanç ise gecede ikinci olarak 13. haftaya girmeye hak kazandı. Son ikiye ise Tanya ve Uğur kaldı.