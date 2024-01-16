Survivor All Star son dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Çetin ada koşulları ve zorlu parkurlarıyla Survivor'da tansiyon yükseliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip haftanın 4. eleme adayını belirleyecek. Hatırlanacağı gibi Survivor'da adaya veda eden ilk isim Doğukan Manço olmuştu. İşte 16 Ocak Salı Survivor All Star haftanın son dokunulmazlığını kazanan takım ve eleme potasına giden son yarışmacı...
Survivor heyecanı haftanın dördüncü dokulmazlık oyunu ile devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, üçüncü eleme adayı Berna olmuştu. Peki, "Survivor All Star 4. dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Ocak Salı Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 16 Ocak 2024 Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeleri...
16 OCAK 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dördüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. Dördüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
SURVIVOR ALL STAR TAKIM NASIL OLUŞTU?
MAVİ TAKIM
Ogeday Girişken
Yiğit Poyraz
Seda Ocak
Yunus Emre
Damla Can
Begüm Yücetan
Yasin Obuz
Seda Aktuğlu
Sahra Işık
Hakan Hatipoğlu
Nefise Karatay
Furkan Kızılay
KIRMIZI TAKIM
Nagihan Karadere
Nihat Altınkaya
Bozok Gören
Turabi Çamkıran
Gizem Memiç
Doğukan Manço (Elendi))
Sercan Yıldırım
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Gözbaşı
Ersin Korkut
Merve Aydın
Özgür Tetik
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da ilk hafta adaya veda eden isim Doğukan Manço oldu.