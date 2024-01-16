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        Haberler Televizyon Survivor All Star 4. dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Ocak Salı Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star son dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Çetin ada koşulları ve zorlu parkurlarıyla Survivor'da tansiyon yükseliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip haftanın 4. eleme adayını belirleyecek. Hatırlanacağı gibi Survivor'da adaya veda eden ilk isim Doğukan Manço olmuştu. İşte 16 Ocak Salı Survivor All Star haftanın son dokunulmazlığını kazanan takım ve eleme potasına giden son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 20:15 Güncelleme: 16.01.2024 - 20:15
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        1

        Survivor heyecanı haftanın dördüncü dokulmazlık oyunu ile devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, üçüncü eleme adayı Berna olmuştu. Peki, "Survivor All Star 4. dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Ocak Salı Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 16 Ocak 2024 Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeleri...

        2

        16 OCAK 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Dördüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. Dördüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

        4

        SURVIVOR ALL STAR TAKIM NASIL OLUŞTU?

        MAVİ TAKIM

        Ogeday Girişken

        Yiğit Poyraz

        Seda Ocak

        Yunus Emre

        Damla Can

        Begüm Yücetan

        Yasin Obuz

        Seda Aktuğlu

        Sahra Işık

        Hakan Hatipoğlu

        Nefise Karatay

        Furkan Kızılay

        5

        KIRMIZI TAKIM

        Nagihan Karadere

        Nihat Altınkaya

        Bozok Gören

        Turabi Çamkıran

        Gizem Memiç

        Doğukan Manço (Elendi))

        Sercan Yıldırım

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Berna Gözbaşı

        Ersin Korkut

        Merve Aydın

        Özgür Tetik

        6

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        Survivor'da ilk hafta adaya veda eden isim Doğukan Manço oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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