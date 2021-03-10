Survivor 2021'de Ünlüler takımında yarışan Çağrı Atakan, son bölümde sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüdü. Olay üzerine Acun Ilıcalı acil konseyi topladı. Akıllara "Survivor Çağrı diskalifiye mi edilecek?" sorusu geldi.

SURVİVOR ÇAĞRI DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Acun Ilıcalı "Bir değil iki değil senin böyle kontrolü kaybettiğin olaylar silsilesi. Yabancı birini getirse bu adam olayların merkezinde diye gösteririr. Aşırı hareketler, süper gerginlik. Bu sefer ki durumda senin klasik kargaşa ve olay çıkarma olayının dışında bir şey var. Benim için burada çalışan herkes ben demek. Senin oyunda yaptığın Murat Ceylan'a karşı yapılmış hareketleri bana yapılmış sayıyorum. Olayı sakinleştirmeye çalışan sana karşı ters konuşmayan Murat bir anda senin garip tavırlarınla karşılaşıyor. Kalktın bir anda sunucumuza karşı abuk sabuk laflar etmeye başladın. Bizim yapmayın etmeyin dememiz toleranslı oldığumuz anlamına gelmiyor." dedi.

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Acun Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü "Net olarak söylemem gerekirse yaptığın hareketi kabul etmiyoruz benim açımdan kabul edilebilir gibi değil ben üç kere görüntüleri seyrettim sebep diye ortaya koyabileceğin bir şey yok. Yaptırımı söylüyorum bizim kararımız şöyle. Sen bundan sonraki beş ödülden yararlanmayacaksın. Bu zor bir durum. Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem ama şuanda yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum. Murat'ın oradaki niyeti belli, ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum.Mücadele ederim diyorsan dayanırım diyorsan buna hakkın var."

Çağrı Atakan "Cevabımı sonra versem olur mu?"

Acun Ilıcalı "Sorun yok? Ona posta koy buna posta koy olmaz. Biz bunları hak etmiyoruz. Kimseye böyle davranmıyoruz. Sen bir hafta düşün ve bize kararını bildir."