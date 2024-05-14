Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Özgür eleme potasına giden ilk isim olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...