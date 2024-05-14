Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da yeni bir döneme girildi. Hızlı elemelerin başlayacağı yeni dönemde kaptanlık oyunu yarışmaya damga vuracak. Bu hafta kırmızı takım kaptanı Nefise olurken mavi takım kaptanı Seda oldu. Yeni takımların belli olmasının ardından mavi ve kırmızı takım, haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlık oyunu kaybeden takım ise haftanın ikinci eleme adayını belirleyecek. İşte 14 Mayıs 2024 Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı...
Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Özgür eleme potasına giden ilk isim olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...
14 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR'DA HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın 2. eleme adayı henüz belli olmadı. Haftanın ikinci eleme adayı takım oylaması sonucunda belli olacak.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Özgür
SURVİVOR TAKIMLAR BELLİ OLDU
Survivor'da yeni haftanın takımları belli oldu.
MAVİ TAKIM
SEDA
NAGİHAN
HİLMİCEM
ATAKAN
MERVE
ÖZGÜR
KIRMIZI TAKIM
BATUHAN
YUNUS EMRE
OGEDAY
NEFİSE
ALEYNA
DAMLACAN