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Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti 5 Nisan? SMS oy sıralaması ile Survivor eleme adayları kimler?

Survivor'da heyecan artık nefesleri kesmeye başladı. Dün gece itibariyle haftanın 4. eleme adayının da belli olduğu yarışmada bu kez kimin eleneceği merak konusu olmuş durumda. İşte son olarak Yasin Obuz'un veda ettiği Survivor All Star'da son gelişmeler...

  • 01
    Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 5 Nisan SMS sonucu ile Survivor kim elendi? Survivor’dan elenen yarışmacı!

    Survivor 2022 All Star yarışmasının 4. ve son eleme adayı 4 Nisan Pazartesi akşamında belli oldu. Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde bir kişinin ismini verecek ve böylece haftanın son eleme adayı belli oldu. Peki, bu akşam adaya kim veda edecek?
  • 02
    Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 5 Nisan SMS sonucu ile Survivor kim elendi? Survivor’dan elenen yarışmacı!

    SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Survivor'da 5 Nisan Pazartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olur olmaz haberimizde yer alacak...
  • 03
    Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 5 Nisan SMS sonucu ile Survivor kim elendi? Survivor’dan elenen yarışmacı!

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

    Survivor'da Ardahan, Barış ve Gizem Meriç'ten sonra son eleme adayı da dün akşam belli oldu ve sonuncu isim Gökhan oldu...
  • 04
    Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 5 Nisan SMS sonucu ile Survivor kim elendi? Survivor’dan elenen yarışmacı!

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenen isim bu akşam dokunulmazlık oyununun sonunda gerçekleşecek eleme konseyinde belli olacak. 
  • 05
    Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 5 Nisan SMS sonucu ile Survivor kim elendi? Survivor’dan elenen yarışmacı!

    SURVIVOR'DA YENİ DÖNEM VE YOKLUK ADASI 

    Acun Ilıcalı Survivor'daki yeni dönemin detaylarını ve yokluk adasını anlattı. "Bundan sonra dokunulmazlık dört tane olacak. Bundan sonra dördüncü eleme adayını performans birincisi belirlemeyecek. Bu haftadan itibaren aday olan isimler yine bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı yokluk adası. Yokluk adası şartları şöyle:

    Bu seferki adada 24 saat kalacaksınız. Tek başınıza kalacaksınız. Teknik ekipten hiçkimse olmayacak, eviniz olmayacak, sadece bir battaniye ve siz olacaksınız. 24 saat hiçkimse yok, konuşabileceğiniz tek şey güvenlik kamerası olacak. Hiçkimseyle konuşmadan 24 saat geçireceksiniz. 

    Eğer çekimlerden dolayı süre uzarsa takımınıza katılabileceksiniz. Bir avuç pirinciniz olacak ve sınırsız suyunuz olacak. Günün belli vakitlerinde güvenlik kamerasına belli bir işaret yapıp konuşma yapacaksınız. Gece de evsiz birt ortamda o şartlarda yaşayacaksınız. 

    Yakınlarda abir yerde sağlık ekibimiz olacak. Biz sizi izleyeceğiz ve herhangi bir tehlike söz konusu değil" dedi.

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