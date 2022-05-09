TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor'da bugün de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı büyük ödülün ikinci turu bu akşam ekranlara gelecek. Ödülü kazanan takım jetlerle adadan alınarak, İngiltere'ye Hull City maçına götürülecek.

Yarışmacılar verilen telefonlar ile seyahatlerini kaydedebilecekler. Oyunu iki kez kazananın ödüle gideceği mücadelenin ilk turunu Mavi Takım kazandı. Oyunun ikinci etabı ise bugün gerçekleşiyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayı hakkında merak edilenler...