        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı: Kadınların güçlü temsil edildiği bir liderlik anlayışını benimsiyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı: Kadınların güçlü temsil edildiği bir liderlik anlayışını benimsiyoruz

        Akbank, küresel finans sektöründeki kadın temsili standartlarına uyum sağlama hedefini yineledi. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, "Akbank için güçlü yönetim, farklı bakış açılarıyla kurulur. Bu nedenle, kadınların yönetimde eşit ve güçlü şekilde temsil edildiği bir liderlik anlayışını benimsiyoruz" dedi

        Giriş: 25.03.2026 - 12:06
        "Kadınların güçlü temsil edildiği liderlik anlayışını benimsiyoruz"

        Akbank, Yönetim Kurulu’na katılan 3 yeni kadın üyeyle birlikte toplamda 4 kadın üyeye ulaşarak BIST 30 ve Bankacılık Endeksi ortalamalarının üzerine çıktı. Banka, 2027 yıl sonuna kadar Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranını en az yüzde 30 seviyesine taşıma yönündeki hedefini erken dönemde yerine getirmenin ötesinde yüzde 40 oranına ulaşarak taahhüdünü de aşmış oldu.

        Akbank, küresel finans sektöründeki kadın temsili standartlarına uyum sağlama hedefini yineledi. Akbank Yönetim Kurulu’na katılan yeni kadın üyeler: Serra Akçaoğlu, Tülin Erdem ve Zeynep Uras oldu.

        AKBANK YÖNETİM KURULU’NDA KADIN TEMSİLİ YÜZDE 40’A ULAŞTI

        Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları paylaştı:

        “Akbank için güçlü yönetim, farklı bakış açılarıyla kurulur. Bu nedenle, kadınların yönetimde eşit ve güçlü şekilde temsil edildiği bir liderlik anlayışını benimsiyoruz. Yönetim Kurulumuza katılan üç yeni kadın üyemizle vites artırıyor, bankamızın karar alma kapasitesini bir üst seviyeye taşıyoruz. Yeni Yönetim Kurulu atamalarımızla birlikte hem nitelikli liderleri bankamıza katmaktan hem de kadın Yönetim Kurulu oranında küresel standartların ötesinde konumlanmaktan çok mutluyuz. Yönetim Kurulumuza güç katan yeni üyelerimizi kutluyor, birlikte çalışmayı heyecanla bekliyoruz.”

        SERRA AKÇAOĞLU

        Uluslararası bankacılık, kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Serra Akçaoğlu, Ocak 2020 – Eylül 2025 döneminde Citigroup Londra’da Kurumsal ve Ticari Bankacılık kapsamında yabancı sermayeli firmaların iştiraklerinden sorumlu Bölge Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu dönemde Akçaoğlu Londra’da mukim Yabancı Sermayeli Firmalar Kuruluşu’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak Citigroup’u temsil etmiştir. Aralık 2019’a kadar Citibank A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Akçaoğlu, aynı zamanda Citi’nin EMEA bölgesinde fiziksel varlığı bulunmayan 60 ülkedeki kurumsal bankacılık faaliyetlerinden de sorumlu olmuştur. Daha önce Citibank A.Ş.’de Bireysel ve Ticari Bankacılık Grup Başkanı olarak görev yapan Akçaoğlu, Londra merkezli Global Transaction Services bünyesinde EMEA Dış Ticaret Ürünleri Bölge Başkanı olarak çalışmış; 2005–2007 yılları arasında yürüttüğü bu görev kapsamında EMEA bölgesinde 50 ülkede ticaret finansmanı, bölgesel ürün stratejisi, yeni ürün geliştirme ve ürün konumlandırma süreçlerini yönetmiştir. Citi’ye 2000 yılında katılan Akçaoğlu, öncesinde Manufacturers Hanover Bank, Chemical Bank ve Koçbank’ta çeşitli yönetici pozisyonlarında görev yapmıştır. Akçaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Bölümü mezunudur.

        TÜLİN ERDEM

        Lisans ve yüksek lisans derecelerini iktisat, doktora derecesini ise işletme alanında tamamlayan Tülin Erdem, 30 yılı aşkın süredir işletme fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik kariyeri boyunca daimi profesör (tenured), kürsü başkanı (endowed chair) ve profesör unvanlarıyla çalışmalarını sürdürmüştür. Karar alma süreçleri (finansal karar alma dahil), belirsizlik ve risk altında karar alma konularında çalışmaları bulunmaktadır. Tülin Erdem, UC Berkeley ve New York University bünyesinde Pazarlama Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuş; Berkeley’de ayrıca Akademik İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. ABD’de mahkemelerde çok sayıda davada bilirkişi olarak görev alan Erdem; tüketicinin korunması, fikri mülkiyet hakları, rekabet hukuku, marka hakkı ihlalleri, yanıltıcı reklam ve satış uygulamaları ile itibar zararı gibi alanlarda mahkemelere uzman raporları sunmuş ve duruşmalara katılmıştır. Bu kapsamda Apple–Samsung gibi küresel şirketleri ilgilendiren yüksek profilli davalarda, ayrıca Google ve Amazon gibi teknoloji şirketlerini kapsayan gizlilik davalarında görev almıştır. Bunun yanı sıra Federal Trade Commission (FTC) ve Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) gibi ABD kamu kurumlarına tüketicinin korunması, gizlilik ve tüketici finansmanı konularında raporlar sunmuştur. 2014–2017 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği yapmıştır. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde onur derecesiyle tamamlayan Erdem, yüksek lisans ve doktora yeterliliği (ABD) çalışmalarını iktisat alanında Alberta Üniversite’sinde tamamlamış; doktora derecesini ise aynı üniversiteden işletme alanında almıştır.

        ZEYNEP URAS

        Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Zeynep Uras, 1986 yılında PricewaterhouseCoopers İstanbul ofisinde kariyerine başlamıştır. 1997 yılında PwC global ağı kapsamında şirket ortaklığına (Partner) kabul edilen Uras, Haziran 2024 itibarıyla PwC'deki görevinden emekli olmuştur. PwC bünyesinde 38 yıla yayılan kariyeri boyunca Türkiye’de ve global organizasyonda liderlik görevleri üstlenmiştir. 1996 yılında PwC Londra Ofisi Bankacılık Bölümü’nde görev yapmış; 2001 yılına kadar PwC Azerbaycan Ofisi Bankacılık Bölümü sorumluluğunu yürütmüştür. 2001–2012 yılları arasında PwC Türkiye Denetim Hizmetleri Liderliği görevini üstlenen Uras, bu dönemde PwC Türkiye Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2013–2020 yılları arasında PwC Türkiye Finansal Hizmetler Sektörü ile Müşteri ve Endüstri Grupları Liderliği görevini üstlenmiş; ayrıca PwC Europe Industry Groups Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. Kariyeri boyunca finansal hizmetler ve bankacılık sektörü başta olmak üzere denetim, özel amaçlı incelemeler, satın alma ve halka arz projelerinde görev almış, önde gelen finansal kuruluşlara hizmet verilen denetim ve danışmanlık projelerine liderlik etmiştir. Görevleri sırasında Kamu Gözetimi Kurumu (KGK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ilişkilerin yönetiminde aktif rol üstlenen Uras, muhasebe ve denetim standartları, finansal risk yönetimi, halka arz süreçleri ile bilgi sistemleri denetimi alanlarında deneyim sahibidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öğretmen baba ve kızı, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü

        Ankara'da matematik öğretmeni Aydın Ertürk ile zihinsel engelli kızı Deren Ertürk (18) evde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD'den 15 maddelik İran planı
        ABD'den 15 maddelik İran planı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        5G’de tarihi adım
        5G’de tarihi adım
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Acılı anne kalbine yenildi
        Acılı anne kalbine yenildi
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!