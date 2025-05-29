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        Haberler Spor Transfer Svensson’da opsiyon var mı? İşte sözleşme detayı - Futbol Haberleri

        Svensson’da opsiyon var mı? İşte sözleşme detayı

        Beşiktaş'ta forma giyen Jonas Svensson'un sözleşmesinde uzatma opsiyonu olduğuna dair iddialar gündeme gelmişti. Norveçli futbolcunun sözleşmesinde uzatma opsiyonu olmadığı öğrenildi.

        Giriş: 29.05.2025 - 00:21 Güncelleme: 29.05.2025 - 00:21
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        Svensson'da opsiyon var mı? İşte detaylar...
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        Beşiktaş'ta Jonas Svensson'un sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunduğuna dair iddialar gündem olsa da böyle bir maddenin olmadığı öğrenildi.

        Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonunda devre arasında bedelsiz olarak kadroya kattığı Norveçli futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

        Kontratında herhangi bir uzatma opsiyon bulunmayan Svensson'un sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek.

        32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla bu sezon 45 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

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