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Emlak Konut GYO güvencesinde Yılmaz İnşaat tarafından Riva’da hayata geçirilen Düşler Vadisi’nde, kampanya döneminin sürdüğü açıklandı.

Emlak Konut GYO'nun başlattığı ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasına dahil olan Düşler Vadisi’nde alıcılara, yüzde 5 peşinatla villa sahibi olabilme seçeneği sunuluyor. Kredi taksit ödemeleri 2 yıl ertelenerek üçüncü yıldan itibaren başlayan kampanyada, ayrıca yüzde 10 indirim sunuluyor.

Projede, 152 metrekareden 396 metrekareye kadar değişen villa seçeneklerine yer veriliyor. Yapılan açıklamaya göre, Düşler Vadisi’nin ilk etabında 509 villa yer alıyor.

Riva’da yatırım potansiyeli yüksek bir proje geliştirdiklerini belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, "Düşler Vadisi projemizi İstanbul’un bakir kalmış alanlarından Riva’nın sağlam zemine sahip toprakları üzerine konumlandırdık. Alıcılar, hayallerindeki villalara sahip olsun diye taksit ödemelerini üçüncü yıldan itibaren başlattık. Tüm alımlarda yüzde 10 indirim sunduğumuz Düşler Vadisi’nde konut alıcıları yüzde 5 peşinatla villa sahibi olabiliyor" dedi.

Verilen bilgiye göre, 1 milyon 157 bin metrekare üzerinde geliştirilen villa projesinin içinde 70 bin metrekare park ve 207 bin metrekare özel orman alanı ile birlikte doğal su kaynakları yer alacak.