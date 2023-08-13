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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Talisca, Beşiktaş'a dönüyor mu? İşte yaşanan gelişmeler... - Beşiktaş Haberleri

        Talisca, Beşiktaş'a dönüyor mu? İşte yaşanan gelişmeler...

        Yeni sezon başlarken transferde bombayı patlatmak isteyen Beşiktaş, bir dönem siyah-beyazlı formayı giyen eski oyuncusu Anderson Talisca'nın peşine düştü. Beşiktaş'ın Talisca için resmi görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 12:29
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        Transfer sezonunun sessiz takımlarıdan Beşiktaş, ligin başlamasıyla beraber taraftarlarına bir hediye vermek istiyor.

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        Kadrosuna yıldız bir ismi katmak isteyen siyah-beyazlılar eski futbolsucu Anderson Talisca'ya yöneldi.

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        Özellikle taraftarların tekrardan Beşiktaş'ta görmek istediği Brezilyalı yıldız için şartlar zorlanacak

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        Beşiktaş'ın, Al-Nassr'dan Talisca'yı transfer etmek için Arabistan ekibine 10+2 milyon euroluk teklif yaptığı öne sürülüyor.

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        Siyah-beyazlı yönetim, Talisca için görüşmelere başlandığını doğrularken, bu transferin zor olduğunu ancak gerçekleştirebilmek adına gerekenin yapılacağı belirtildi.

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        Beşiktaş cephesi, Al-Nasrr ile anlaşması halinde, yılda 10 milyon euro kazanan Talisca ile maaş pazarlığına başlayacak.

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        Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Talisca için "Come to Beşiktaş" ateşini yakarak, Brezilyalı yıldızın sosyal medya hesabına binlerce yorum yaptılar.

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        Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı forma altında 80 maçta 37 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

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