Talisca, Beşiktaş'a dönüyor mu? İşte yaşanan gelişmeler...
Yeni sezon başlarken transferde bombayı patlatmak isteyen Beşiktaş, bir dönem siyah-beyazlı formayı giyen eski oyuncusu Anderson Talisca'nın peşine düştü. Beşiktaş'ın Talisca için resmi görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte detaylar...
Transfer sezonunun sessiz takımlarıdan Beşiktaş, ligin başlamasıyla beraber taraftarlarına bir hediye vermek istiyor.
Kadrosuna yıldız bir ismi katmak isteyen siyah-beyazlılar eski futbolsucu Anderson Talisca'ya yöneldi.
Özellikle taraftarların tekrardan Beşiktaş'ta görmek istediği Brezilyalı yıldız için şartlar zorlanacak
Beşiktaş'ın, Al-Nassr'dan Talisca'yı transfer etmek için Arabistan ekibine 10+2 milyon euroluk teklif yaptığı öne sürülüyor.
Siyah-beyazlı yönetim, Talisca için görüşmelere başlandığını doğrularken, bu transferin zor olduğunu ancak gerçekleştirebilmek adına gerekenin yapılacağı belirtildi.
Beşiktaş cephesi, Al-Nasrr ile anlaşması halinde, yılda 10 milyon euro kazanan Talisca ile maaş pazarlığına başlayacak.
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Talisca için "Come to Beşiktaş" ateşini yakarak, Brezilyalı yıldızın sosyal medya hesabına binlerce yorum yaptılar.
Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı forma altında 80 maçta 37 gol, 14 asistlik performans sergiledi.