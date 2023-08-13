Talisca, Beşiktaş'a dönüyor mu? İşte yaşanan gelişmeler...

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Beşiktaş'ın, Al-Nassr'dan Talisca'yı transfer etmek için Arabistan ekibine 10+2 milyon euroluk teklif yaptığı öne sürülüyor.

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Siyah-beyazlı yönetim, Talisca için görüşmelere başlandığını doğrularken, bu transferin zor olduğunu ancak gerçekleştirebilmek adına gerekenin yapılacağı belirtildi.