Talisca'dan transfer açıklaması! Beşiktaş'a geliyor mu?

Süper Lig'den Beşiktaş ile adı anılan Talisca transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

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"Talisca ile görüntülü konuştum. Çok özlediğini ve gelmek istediğini söyledi ama fiyat 10 milyon Euro'dan aşağı değil. Talisca 'Orta yol bulalım' dedi ama istemek başka, gerçekler başka. Ama Talisca'yı almak Beşiktaş'a bir heyecan katar."