İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB),halka ucuz sebze kampanyasının ilk gününde 118 ton domates sattı. İstanbullu sivri bibere fazla rağbet göstermedi.

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, sebze fiyatlarında yaşanan fahiş artış karşısında, dar gelirli vatandaşların bütçelerine katkı sağlamak için İBB’nin başlattığı, “Üreticiden tüketiciye doğrudan satış” kampanyası beklenin üzerinde ilgi gördü. Ucuz sebze almak için erkenden kuyruğa giren vatandaşlar en çok domatese ilgi gösterdi.

İBB, kampanyanın ilk gününe ilişkin yaptığı açıklamaya göre tanzim satış noktalarında 297 ton 700 kilo ucuz sebze satışı gerçekleşti.

Domates 3, patates 2, soğan 2, salatalık 4, patlıcan 4.5, ıspanak 4, çarliston ve sivri biber 6 liradan satıldı.

Belediyenin verdiği bilgiye göre en çok domates satıldı. İstanbullu, ucuz sebze satışının ilk gününde 118 ton domates satın aldı. İkinci en çok satılan 73 ton ile soğan olurken diğer sebzelerin satış miktarları şöyle:

Patates 70 ton, ıspanak 16 ton, salatalık 15 ton, patlıcan 2.7 ton, biber çarliston 2 ton, biber sivri 1 ton.

İstanbul’un 50 ayrı noktasında yapılan ucuz sebzelerin kişi başı kota miktarları ise şöyle:

Domates 3 kg, biber 1 kg, patlıcan 1 kg, salatalık 2 kg, soğan 5 kg, patates 5 kg.