Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.568,20 %-1,04
        DOLAR 38,8579 %0,20
        EURO 43,7824 %0,31
        GRAM ALTIN 4.041,12 %0,28
        FAİZ 45,06 %-0,11
        GÜMÜŞ GRAM 40,50 %0,29
        BITCOIN 105.311,00 %-0,17
        GBP/TRY 51,9852 %0,31
        EUR/USD 1,1256 %0,14
        BRENT 65,51 %-0,05
        ÇEYREK ALTIN 6.607,23 %0,28
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Tarımsal girdi fiyatları yükselişini sürdürdü - Alışveriş Haberleri

        Tarımsal girdi fiyatları yükselişini sürdürdü

        Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), martta yıllık bazda yüzde 29,73, aylık yüzde 1,8 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:39 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarımsal girdi fiyatları yükselişini sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, endeks martta önceki aya kıyasla yüzde 1,8, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,32, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 36,16 yükseldi.

        Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,08, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,15 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,1, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,53 yükseliş görüldü.

        REKLAM

        EN YÜKSEK ARTIŞ VETERİNER HARCAMALARI

        Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

        Martta yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 16,46 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 19,52 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 55,87 ile veteriner harcamaları, yüzde 43,54 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

        Aylık Tarım-GFE'ye göre 2 alt grup azalış, 4 alt grup daha düşük ve 5 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

        Martta bir önceki aya göre, azalış olan alt gruplar yüzde 1,17 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 0,05 ile malzemeler oldu. Artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 1,18 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 1,23 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak belirlendi. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 4,31 ile veteriner harcamaları, yüzde 3,93 ile hayvan yemi olarak hesaplandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Bodrum'un gözde tatil beldesinde yeni halk plajı
        Bodrum'un gözde tatil beldesinde yeni halk plajı
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Büyüyen yeni tehlike
        Büyüyen yeni tehlike
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?