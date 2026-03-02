TBF ile sahibinden arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

TBF ile sahibinden. com arasında "milli takımlar ana sponsorluk" anlaşması imzalandı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş ve milli basketbolculardan Erkan Yılmaz ile Tilbe Şenyürek katıldı.

Hidayet Türkoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında bugün Sırbistan karşısında çok önemli bir maça çıkacağını aktararak, "En büyük gücümüz, milletimizin desteğidir. Milli formayı taşıyan her sporcumuz, ülkemizin ortak gururudur. sahibinden.com'un sponsor olarak aramıza katılması, Türk basketboluna olan güveni temsil ediyor. sahibinden.com ile kurduğumuz bu iş birliğinin Türk basketboluna katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, iş birliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Türk basketbolu olarak böyle anlamlı ve değerli şirketlerle iş birliği yapmak, bize olan inancı göstermektedir. Bu tip desteklerin önemli olduğuna inanıyorum. sahibinden.com'a Türk basketboluna verdiği destek için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Sırbistan'a karşı ilk maçta önemli bir galibiyet elde ettiklerini aktaran Türkoğlu, "Bugünkü Sırbistan maçının önemi daha da arttı. Geçenki maça iyi başladık. Bugünkü maçta da iyi bir galibiyet alarak, istediğimiz çıkışı devam ettirmek istiyoruz." dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da durumuna değinen Türkoğlu, "Bir değişikliğe ihtiyacımız vardı. Yabancı bir antrenörle anlaştık. Hazırlık maçlarında da iyi bir tablo çizdik. Hocamıza inanıyoruz. Umarım A Milli Kadın Basketbol Takımı ile ülkemizi Dünya Şampiyonası'nda temsil ederiz. Onlara da inancımız tam." diye konuştu.